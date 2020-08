Venu présider, hier, la journée de reboisement à la forêt classée de Mbao, le ministre de l’Environnement et du Développement durable a réaffirmé, avec force, que l’Etat ne compte pas déclassifier un mm2 de ladite forêt. Il a, par ailleurs, apporté des précisions sur la construction d’un cimetière dans cet espace.

Dans le cadre du programme de reforestation durable et inclusif, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a présidé, hier, la journée de reboisement dans la forêt classée de Mbao. Sur le débat autour de la déclassification de la forêt de Mbao, il se veut catégorique. ‘’Je profite de l’occasion pour dire que l’Etat n’envisage pas de déclassifier un millimètre carré de la forêt classée de Mbao pour des privés, industriels et/ou promoteurs pour quelque besoin que ce soit. Il n’est pas dans ces dispositions. L’Etat est plutôt dans une logique de reconstituer les forêts et non de les détruire. Cette forêt est à préserver’’, a dit fermement M. Sall.

Selon lui, le passage de l’autoroute à péage a permis d’éviter la divagation qu’on constatait à l’intérieur de cette forêt auparavant. C’est ce qui a fait qu’il y a une régénération naturelle de cet endroit.

De l’avis d’Abdou Karim Sall, le chef de l’État a décidé de classer environ 10 forêts pour une superficie globale de 75 000 ha. C’est une décision historique et importante pour le pays. A l’en croire, depuis 1930, date à laquelle on a classé la première forêt du pays qui se trouve en Casamance, il y a, au total, 186 forêts qui ont été classées.

Pour Abdou Karim Sall, de l’indépendance à nos jours, seules cinq forêts ont été classées. Le dernier en date remonterait en 1968. ‘’Ce qui veut dire qu’une telle chose n’a pas été faite depuis longtemps. Le chef de l’État est en train de poser des actes concrets pour la matérialisation du PSE vert. Il y a 175 000 plants au niveau de la pépinière de Mbao, qui serviront à la forêt urbaine, mais également à reboiser la capitale et tous les endroits où le besoin se fera sentir. Nous allons mobiliser, pour les deux mois de vacances, pour implanter au moins 22 000 arbres dans la forêt de Mbao. Nous demandons à toute la jeunesse de venir nous accompagner dans cette campagne de reboisement’’, poursuit-il.

Selon le ministre, il est aussi question d’ériger une haie de part et d’autre de l’autoroute à péage Ila Touba, tout comme sur celle de l’Avenir qui va quitter Malick Sy jusqu’à l’aéroport Léopold Sédar Senghor.

Par ailleurs, Abdou Karim Sall est revenu sur la demande de cimetière formulée par la population de Pikine. L’État, estime-t-il, doit satisfaire cette demande. C’est la raison pour laquelle, a-t-il poursuivi, il est en train de voir avec les techniciens quelle est la meilleure formule pour répondre à ce besoin, tout en respectant l’environnement. ‘’C’est une décision qui a été prise et nous allons signer un protocole d’accord avec la mairie de Pikine dans ce sens. Nous voulons assurer le public que les dispositions ont été prises pour la préservation de l’intégrité et de l’intégralité de cette forêt, mais aussi de la protection de la biodiversité’’, a précisé le ministre.

CHEIKH THIAM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------