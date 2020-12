Le ministre de l’Environnement et du Développement durable a livré, hier, aux populations de Khondio, les résultats de l’analyse des produits déversés dans la mer par les Industries chimiques du Sénégal (ICS). Abdou Karim Sall annonce leur non-toxicité et salue la délocalisation de l’émissaire vers des zones non encore habitées.

Le 9 juillet 2019, le ministre de l’Environnement et du Développement, de passage à Khondio, dans le département de Tivaouane, suite aux nombreuses complaintes des populations, avait donné des instructions fermes aux autorités des Industries chimiques du Sénégal (ICS) de travailler à délocaliser l’émissaire qui leur servait de déversoir. Il leur avait aussi recommandé, dans un délai relativement court, de prouver la toxicité on non des produits déversés dans la mer. Car les populations les accusent, depuis longtemps, de déverser dans l’océan situé non loin de leurs habitations, des produits toxiques qui ont des conséquences sur leur santé.

En visite hier dans la zone, le ministre en charge de la question environnementale a partagé les résultats des études sur la toxicité de ces produits. ‘’Nous avions deux objectifs. Premièrement, nous nous sommes dit que quels que soient les résultats des études, il fallait, pour rassurer les populations, délocaliser l’émissaire. Cet objectif, nous l’avons atteint. Entre-temps, il devait y avoir des études pour vérifier si les produits qui sont déversés dans la mer n’avaient pas d’impact sur la santé des populations. Les résultats que nous avons reçus attestent que ces produits n’étaient pas toxiques pour les populations, après avoir été déversés dans la mer. Ça également, c’est un élément très rassurant’’, révèle Abdou Karim Sall.

Le ministre venait de procéder à la réception du nouvel émissaire des ICS installé dans le village de Lobor. Abdou Karim Sall soutient qu’il n’y a plus d’inquiétude à ce niveau, dans la mesure où les choses sont devenues beaucoup plus claires dans la tête de chacun. Maintenant que les résultats de l’étude sur la toxicité sont connus de tous, le patron du département de l’Environnement et du Développement durable appelle à une bonne cohabitation entre les populations et les ICS. Pour lui, toutes les deux parties doivent entretenir des relations teintées de cordialité.

A la suite d’Abdou Karim Sall, le coordonnateur de la Plateforme Khondio ma localité, Gorgui Ka, a souligné l’importance de mettre à la disposition des populations de Khondio les résultats de l’étude. Une requête bien accueillie par le ministre. De l’avis de l’ancien DG de l’ARTP, cela ne fera que renforcer la transparence. ‘’Les résultats peuvent être mis à la disposition des organisations qui sont bien mandatées par les populations. Il n’y a aucun problème. Nous sommes transparents. Aujourd’hui, nous n’avons rien à cacher sur ces résultats. Il n’y a aucun problème pour qu’on leur dise : voilà ce qui a été fait en termes d’analyse et voilà les résultats des analyses’’, insiste Abdou Karim Sall, rappelant que la priorité de l’État du Sénégal et du ministère qu’il dirige, ‘’c’est d’abord la protection des populations et chaque citoyen a droit à un environnement sain’’. Installé depuis plus de trois décennies dans le village de Khondio, l’émissaire était source de toutes les polémiques.

Lobor déroule le tapis rouge aux ICS

Si à Khondio, l’installation de l’émissaire n’a cessé de susciter de vives polémiques, à Lobor, Veuta et Ndeunde, celui-ci est accueilli à bras ouverts. Lors de la réception de l’ouvrage, les populations des trois villages impactés n’ont pas caché pas leur satisfaction. Surtout qu’avec l’arrivée des ICS dans leurs zones, elles commencent à accéder aux infrastructures sociales de base telles que les pistes de production qui n’existaient pas avant. Le maire de la commune de Darou Khoudoss a exprimé toute sa satisfaction et estime que la délocalisation de Khondio vers Lobor vient à son heure. Il a aussi salué les réalisations, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise, déjà effectuées par les ICS, en trois mois de présence dans ces zones. ‘’Les ICS ont bien commencé. Ils ont construit des bretelles pour les populations. C'est un grand pas. Donc, on a un grand espoir que la collaboration va continuer au fil des ans’’, lance Ma Gor Kane.

A la suite de ces propos, le directeur des ICS a révélé que 450 millions de francs CFA ont déjà été dépensés pour relier beaucoup de villages à la route nationale, au cours des trois derniers mois. De plus, Alassane Diallo a précisé que toutes ces actions de RSE vont continuer, dans la mesure où les ICS fournissent gratuitement de l’eau potable à 3 000 personnes dans 15 villages de la commune de Darou Khoudoss. La délocalisation de l’émissaire, poursuit-il, a coûté 700 millions de francs CFA aux ICS qui ‘’ont quitté Khondio, mais vont rester aux côtés des habitants de cette localité’’.

GAUSTIN DIATTA (THIES)E