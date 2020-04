L’adoption des comportements de prévention face à l’expansion de la Covid-19 repose, selon le leader de l’ACT, sur une ‘’bonne et large communication’’. A ce propos, Abdoul Mbaye, dans une lettre adressée au chef de l’Etat, dont ‘’EnQuête’’ a reçu une copie, rappelle que des aides à la presse ont déjà été décidées. ‘’Il est important de réfléchir à leur efficacité et impérieux de sortir des schémas jusque-là appliqués pour sa distribution qui relevaient de volontés et de postures que je ne qualifierai pas dans le contexte actuel. Cette communication doit reposer sur des spots destinés aux radios et télévisions et diffusés par eux’’, dit-il. Sur ce, le président de l’ACT préconise que les spots conçus reçoivent ‘’le blanc-seing de professionnels de la médecine’’.

...Ainsi, Abdoul Mbaye pense que les médias doivent utiliser des acteurs et voix d’artistes connus et reconnus. ‘’Leur contenu doit être orienté informations et attitudes pratiques quotidiennes. Le rappel des recommandations du Prophète Mohamed (PSL) ou de toute autre référence religieuse appelant à des comportements particuliers, en cas d’épidémie, doit être fait’’, suggère l’ancien Premier ministre de Macky Sall. Toutefois, il précise que la diffusion des spots sera ‘’payante, à la charge de l’État’’, ceci selon un ‘’barème standardisé’’ et des ‘’fréquences déterminées d’accord parties’’ entre l’État et les médias diffuseurs.

‘’Les diffusions des spots doivent être nombreuses, systématisées, en considérant qu’il n’y en aura jamais assez pour que chaque Sénégalais soit averti des risques et des comportements pour les éviter. Les diffusions doivent être portées par les médias de grande audience, mais également par toutes les radios communautaires sur toute l’étendue du territoire’’, conclut-il.