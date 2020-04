L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, a adressé, hier, une lettre au président de la République. Le président de l’ACT y prédit une récession économique inévitable pour le Sénégal, à cause des impacts de la pandémie de la Covid-19. Pour lui, contrairement à l’annonce du chef de l’Etat de la baisse de la croissance à 3 % en 2020, il faut s’attendre au pire.

Ainsi, selon l’ancien PM, les Sénégalais doivent prendre conscience d’une augmentation inévitable de la pauvreté et être mis dans une attitude de mobilisation pour reconstruire une économie qui sera inévitablement très affectée par la crise de la Covid-19. ‘’Il faut à tout prix éviter les projections de croissance trop optimistes qui porteraient des lendemains de grosse déception. Partout dans le monde, les pays annoncent des récessions économiques de grande amplitude’’.

...‘’Partout, la demande et l’offre baissent, tandis que le chômage bouscule des records’’, souligne-t-il dans sa correspondance. Pour lui, il est nécessaire de sauver, aujourd’hui, du désastre le secteur privé sur lequel reposaient les espoirs de croissance, par des actions de l’État qui vont nécessairement amoindrir les capacités de ce dernier en matière d’investissement. La priorité consiste désormais, pour l’État, insiste-t-il, à apporter son soutien au maintien de l’outil de production - en évitant de trop nombreuses faillites - et à la sauvegarde de l’emploi. A défaut, considère-t-il, la croissance économique sera nécessairement en berne du fait, d’une part, de l’incapacité du secteur privé national à tirer vers le haut l’investissement et la croissance et, d’autre part, à l’affaiblissement plus que prévu de la capacité de l’État à investir.