La loi sur le statut de l’artiste sera adoptée très prochainement. L’assurance est du ministre de la Culture et de la Communication. Abdoulaye Diop présidait, hier, la cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier sous-régional sur la copie privée sonore et audiovisuelle et la reprographie. C’était en présence d’artistes de renom dont Youssou Ndour et Thione Ballago Seck.

Ils ont assisté à la cérémonie d’ouverture de la rencontre pour manifester leur soutien à la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) pour que la rémunération sur la copie privée puisse être perçue au Sénégal en 2020. Cet engagement de M. Diop a rassuré la présidente du Conseil d’administration de la Sodav. ‘’Ce texte est très important. Il va réguler le milieu. C’est beaucoup plus au bénéfice des artistes. On saura maintenant qui est artiste, qui est producteur, qui est autre chose’’, s’est réjouie Ngoné Ndour.