Il était annoncé que l’ancien président de la République du Sénégal recevrait hier l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall. Finalement, Abdoulaye Wade a reçu un tout autre hôte. Il s’agit de responsable apériste et non moins tonitruant parlementaire Moustapha Cissé.

C’est Mayoro Faye qui a donné l’information sans entrer dans les détails des échanges entre les deux hommes. Il a juste informé que ‘’le président Moustapha Cissé Lo a rendu visite au Président Abdoulaye Wade ce mercredi 25 décembre 2019 à son domicile à Fann’’.

Une autre source indique pourtant que la visite de Khalifa Sall à l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade prévue, hier, a été reportée à cause de la fête de noël. La rencontre entre les deux hommes politiques aura finalement lieu aujourd’hui à 18h à la même résidence de Me Wade sise sur la corniche Ouest de Dakar. Les deux hommes politiques vont sûrement discuter de la situation politique du pays et de celle de l’opposition.