Anta Ndiaye, une déléguée médicale âgée de 33 ans, a été attraite, avant-hier, devant le tribunal correctionnel, par son boss Mamadou Doumbouya, pour avoir détourné 1 million 900 mille.

Après avoir ‘’cartouchée’’ au Département de pharmacie, Anta Ndiaye a subi une formation en délégation médicale. Après trois ans de formation, elle s’est mise à chercher un emploi. Un jour, en rentrant chez elle, elle a apercu une affiche d’offre de stage. Le lendemain, elle a déposé son CV et rencontré le patron pour un entretien. Avec son employeur, il a été convenu une formation au bureau, afin de se familiariser avec les produits, avant de se rendre sur le terrain, moyennant 70 mille F CFA par mois comme prime de stage.

Quelques jours après, Mamadou Doumbouya l’a mise en rapport avec sa femme pour une formation. Lui est parti en voyage pour une semaine. A son retour, il a remarqué un manquement de 1 million 900 dans la caisse. Il a alors fait appel à un huissier pour un constat. Puis, il a vérifié les caméras de surveillance et remarqué qu’elles avaient été détournées pour ne pas filmer le vol. Il s’est entretenu avec Anta qui, dit-il, a reconnu son forfait et fait la promesse de rembourser.

Entendue ce 13 février devant la chambre correctionnelle, la prévenue a reconnu avoir déchiré des factures. ‘’Parfois, je reçois des commandes de clients au téléphone. Mais une fois au magasin, ils rajoutent des produits dans leurs commandes, alors que j’avais déjà clôturé la facture. Dans ce genre de cas, je déchire la première facture et en fait une autre. Je n’ai pas les clefs de la société et je n’étais pas la seule à vendre’’, s’est-elle défendue. La dame ajoute que son patron la voyait faire, sans pour autant lui interdire cette pratique.

Fort de ce témoignage, Me Kayossi, son conseil, a demandé la relaxe de tous les chefs, puisque, selon lui, l’inventaire n’était pas objectif. ‘’Ma cliente, son patron et sa femme, ainsi que le chauffeur de l’entreprise vendaient des produits. Mais M. Doumbouya cherche à mettre le manquement sur le dos de ma cliente‘’, a-t-il plaidé.

Entendu, Mamadou Doumbouya s’est dit très déçu à la barre. ‘’Elle a détruit mon entreprise. Je suis en faillite à cause d’elle. Elle se mettait à facturer certains clients et d’autres non. Un jour, j’ai envoyé un de mes amis se faire passer pour un client, avec une commande de plus de 200 mille. Le soir, quand je faisais les comptes, ses achats n’y figuraient pas. C’est là que j’ai fait appel à un huissier‘’, a-t-il expliqué.

Son avocat, Me Daniel Diagne, a réclamé au tribunal de la condamner à payer à son client 1 million 900 mille et a estimé le préjudice causé à 1 million.

Le parquet a, quant à lui, demandé de la relaxer du chef d’abus de confiance et de la déclarer coupable de faux et usage de faux. Il a requis une peine de 3 mois avec sursis.

Le tribunal rendra sa décision le 27 février prochain.

Fama Tall