Âgé de 42 ans, Souleymane Sall, domicilié à Diamalaye, a comparu avant-hier devant la juridiction des flagrants délits pour le chef d’abus de confiance sur la personne d’Aïda Diouf. Le préjudice est estimé à 15 millions de F CFA.

‘’Tu es juste un truand !‘’, a martelé la présidente du tribunal des flagrants délits, avant-hier, quand Souleymane Sall a tenté de se soustraire du chef d’inculpation d’abus de confiance retenu contre lui, alors qu’il avait reconnu les faits durant l’enquête préliminaire et devant le juge d’instruction.

En effet, Aïda Diouf, qui est la partie civile dans cette affaire, vit en Europe et avait acquis un terrain à Rufisque au courant de l’année 2010. En 2017, elle a confié ledit terrain à Souleymane Sall pour la construction d’un immeuble de 3 étages. Un devis de 15 millions a été convenu entre les deux parties et l’argent envoyé via le réseau de transfert d’argent Ria en coupures. Assurée que le travail sera fait et à temps, Aïda a programmé ses vacances au Sénégal en fonction de la date que le technicien lui avait fixée. Avant même son arrivée, Souleymane lui avait envoyé une vidéo de ‘’son immeuble’’ qui, en réalité, n’était pas le sien, puisque c’était le bâtiment d’une autre personne.

Une fois à Dakar, elle est allée sur les lieux pour une visite et, satisfaite des travaux, elle est allée commander des portes et fenêtres pour la finition. Une fois chez le menuisier, son monde s’est écroulé, parce que ce dernier, qui connaissait bien le propriétaire de la maison sur la vidéo, lui a notifié que ce n’était pas la sienne.

C’est sur ces entrefaites qu’elle est allée porter plainte contre Souleymane Sall qui, avec l’aide de sa famille, a remboursé une partie de l’argent.

En effet, il a remis à la plaignante 5 millions et tardait pour le reste de l’argent.

Interrogé durant l’enquête préliminaire, il avait reconnu les faits. Mais, hier, il a plaidé le manque d’expérience et a tenté de se dédouaner à propos du montant qu’il avait reçu de la dame, prétextant que c’était moins de 15 millions. Mais cela n’a fait qu’irriter la juge qui lui a rétorqué : ‘’On parle de manque d’expérience si la qualité du bâtiment reste à désirer, pas si on a utilisé l’argent de la construction à d’autres fins et envoyer une vidéo et faire croire à la partie civile qu’on a respecté nos engagements, alors qu’il n’en est rien.’’

Son conseiller, Me Abdou Dialy Kane, a sollicité une application bienveillante de la loi, avant de plaider qu’‘’il y a une différence entre mauvaise foi et instinct de survie’’. Il a également demandé au tribunal de permettre à son client d’étaler le reliquat de la créance sur un délai de 6 mois.

Son autre conseil a demandé au tribunal de le libérer afin qu’il puisse désintéresser la partie civile. ‘’Mon client cherchait à se tirer d’affaire et s’y est mal pris. Il a commis une erreur et s’enfonçait à chaque fois qu’il essayait de se rectifier. Il a envoyé une vidéo d’une autre maison, parce qu’il lui fallait montrer quelque chose‘’, a-t-il argué.

Maitre Basse de la partie civile a trouvé que le prévenu faisait montre de mauvaise foi et a évoqué les conséquences résultantes de ses actes : ‘’Depuis cette histoire, ma cliente et son mari sont en froid, parce que ce dernier a pensé que sa femme l’avait arnaqué en dépensant les 15 millions qu’il lui avait remis pour la construction’’, a-t-il plaidé. Il a réclamé le reliquat de 10 millions. En outre, le parquet a trouvé les faits constants et a requis l’application de la loi.

Au finish, Souleymane Sall a été condamné à une peine de 6 mois dont 1 mois ferme et devra reverser à Aïda Diouf 10 millions de francs.

Fama Tall