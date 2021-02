Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, le commerçant Mamadou Fall a six mois de prison dont un mois ferme. Il est reconnu coupable du délit d’abus de confiance portant sur 220 millions de francs CFA au préjudice de Penda Ndiaye. En sus de sa peine, il est contraint d’allouer à la partie civile ledit montant.

Mamadou Ndiaye a comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Commerçant de son état, il a été jugé et condamné pour abus de confiance portant sur le montant de 220 millions de francs CFA, au préjudice de Penda Ndiaye.

Rentrée au bercail pour investir, la dame a dû faire face aux aléas du monde des affaires. S’activant dans la commercialisation du fer, elle a été mise en rapport avec Mamadou Fall. Ce dernier est gérant d’une GIE. La plaignante l’a mandaté pour qu’il écoule le produit sur le marché. D’un commun accord, les versements devaient se faire quotidiennement. Le sieur Fall a respecté ses engagements, pendant plusieurs mois. Puis, Penda Ndiaye a constaté un changement notoire du côté du prévenu.

Ce dernier lui a fait croire qu’il a gagné des marchés à Diamniadio avec des Chinois et à Thiaroye pour la construction d’une nouvelle école privée. Il a ainsi réussi à faire accepter à la partie civile de livrer les produits à crédit. Mais les délais de versements n’ont pas été respectés. Penda a initié une enquête et découvert un gap de 220 millions.

Interrogé sur ce fait, Mamadou Fall a évoqué un retard de paiement de ses créanciers. ‘’Il a reconnu qu’il me doit 220 millions et il a promis de me payer au mois de mars. Il m’a ensuite supplié de lui faire une dérogation jusqu’au mois d’avril. Après la reconnaissance de dette, il a versé 7 millions de francs CFA’’, a déclaré Penda Ndiaye.

‘’Il n’a cessé de changer de version en ce qui concerne l’argent qu’il me doit. Il a toujours refusé de me donner les numéros des créanciers’’, a poursuivi la plaignante qui soutient avoir été victime de menaces de la part du prévenu. ‘’Il m’a dit que sa troisième femme est avocate, qu’il a un ami procureur et qu’il ne va rien lui arriver, si je dépose plainte contre lui. Puis, il m’a dit qu’il avait un pistolet dans sa voiture’’, a-t-elle affirmé.

Face au juge, Mamadou a reconnu le délit d’abus de confiance, mais a estimé devoir à la partie civile la somme de 173 millions de francs CFA. En ce qui concerne la reconnaissance de dette, il déclare l’avoir signée sous la contrainte.

Venue défendre les intérêts de la plaignante, Me Ndoumbé Wane a réclamé la somme de 250 millions de francs CFA pour sa cliente. Selon la robe noire, la société de cette dernière est en faillite. Sentant que l’affaire est loin de son épilogue, l’avocate a aussi réclamé la contrainte par corps, pour que sa cliente puisse recouvrer son argent. A la suite du maître des poursuites qui a requis six mois dont trois mois d’emprisonnement ferme, le conseil de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

Demande qui n’a guère était suivie par le tribunal. Le prévenu a écopé d’une peine de six mois dont un mois d’emprisonnement ferme. En plus de sa peine, il est condamné à allouer à la partie civile la somme de 220 millions de francs CFA.

MAGUETTE NDAO