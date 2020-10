Ismaël Ndiaye réfléchira par deux fois avant de s’aventurer à jouer au jeu d’échecs. Sa mésaventure lui servira de leçon, s’il est une personne sensée. Caissier d’un guichet de la Lonase, il devait vendre des tickets de jeux à des parieurs. Mais il les a presque tous utilisés lui-même. Malchanceux, il n’est tombé sur aucun ticket gagnant. Pis, il a été envoyé en prison pour abus de confiance portant sur 535 mille F CFA.

La partie civile, Seynabou Diabira, est revenue en détail sur les faits à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Tout est parti, selon elle, d’un voyage qu’elle a voulu effectuer. Elle avait, à cet effet, remis 150 mille francs CFA au prévenu qui, à son tour, devait les verser à l’agence de la Lonase de Grand-Dakar. Chose qu’il n’a pas faite. Il a, pendant le voyage de son employeur, utilisé l’argent de cette dernière. Laquelle a découvert également qu’il avait joué sept tickets de 15 000 F CFA l’unité, soit un total de 75 000 F CFA. Au total, il doit 535 mille F CFA à la partie civile.

Le prévenu n’a pas nié les faits devant le prétoire. Il dit avoir utilisé l’argent à des fins personnelles, mais s’engage à le rembourser. La partie civile réclame, pour toute cause et préjudice, la somme de 800 mille francs CFA. Le parquet a requis l’application de la loi. Rendant sa sentence, le juge lui a infligé une peine d’un mois ferme, en plus du remboursement de la somme réclamée.