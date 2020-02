Après 14 années d’existence sans aucun outil informatique, le lycée de Taïba Ndiaye vient d’être connecté au reste du monde. Sa nouvelle salle informatique, entièrement équipée pour un coût de 50 millions de F CFA, a été réceptionnée hier.

Érigé en 2006, le lycée de Taïba Ndiaye, qui compte en son sein 1 537 élèves, dispose désormais d’une nouvelle salle informatique ultramoderne. Construit et entièrement équipé par le Parc éolien de Taïba Ndiaye, à travers son programme ‘’Lekela’’, pour un montant global de 50 millions de francs CFA, ce bloc informatique comprend 32 ordinateurs fixes, 2 vidéoprojecteurs, 4 caméras de surveillance, 1 photocopieuse…

Avec cette salle, le proviseur dudit établissement secondaire affirme que c’est une nouvelle fenêtre qui s’ouvre sur le monde. ‘’Notre rêve a toujours été de disposer d’une salle informatique. C’est finalement devenu une réalité. Aujourd’hui, nos élèves n’ont rien à envier aux autres. Avec cette salle informatique, le lycée de Taïba Ndiaye va s’ouvrir davantage au monde. Les élèves peuvent désormais effectuer leurs recherches sur place et c’est un plus pour eux dans leur formation’’, soutient Cheikh Tidiane Keïta, invitant les autres entreprises implantées dans la zone à suivre les pas du Parc éolien de Taïba Ndiaye. Aussi, estime-t-il que cette infrastructure moderne va également permettre aux élèves d’être à la pointe de la technologie et de compléter les cours qu’ils reçoivent de leurs professeurs.

Pour sa part, le maire de la commune de Taïba Ndiaye indique que les initiatives de ce genre sont à pérenniser. Selon Alé Lo, l’élève ignorant aujourd’hui, c’est celui qui ne sait pas manipuler un ordinateur. ‘’Le lycée de Taïba, construit à hauteur de 150 millions de francs CFA, est un produit de la commune. Équiper l’établissement d’une salle informatique est une initiative salutaire. Aujourd’hui, on peut affirmer, sans risque de nous tromper, que ce lycée est connecté au reste du monde. Nous attendons beaucoup du Parc éolien, surtout dans le domaine de l’éducation et de la santé. Mais un pas est déjà franchi’’, reconnait le député-maire Alé Lô.

Pour sa part, le directeur général du Parc éolien de Taïba souligne que la nouvelle salle informatique qui vient d’être inaugurée, va permettre aux élèves de sortir ‘’du lycée avec toutes les bases pédagogiques nécessaires’’ pour aller poursuivre leur aventure dans les établissements de l’enseignement supérieur. ‘’L’outil informatique est au cœur de la technologie, mais aussi de tout ce que nous faisons. Donc, il faut renforcer la technologie dès le bas âge’’, ajoute Massaer Cissé, rappelant que leur partenariat avec le lycée de la commune de Taïba Ndiaye ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

GAUSTIN DIATTA (THIES)