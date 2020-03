VALENTIN HATEGEKIMANA (SPECIALISTE DES QUESTIONS FONCIERES) ‘’En Afrique, plus de 30 millions d’hectares sont entre les mains des multinationales’’ Expert et employé de l’organisation des droits humains Fian International, le Rwandais basé en Allemagne, Valentin Hategekimana, s’alarme de la manière avec laquelle certaines multinationales pillent et exploitent les ressources naturelles du continent. Il trouve anormal que plus de 30 millions d’hectares soient entre les mains des multinationales. Dans cet entretien avec ‘’EnQuête’’, il rappelle aux entreprises installées dans des pays d’Afrique leurs obligations vis-à-vis des États et des citoyens. Qu’est-ce qu’il faut concrètement pour mettre fin à cet accaparement des terres en Afrique ? Quand on parle d’accaparement des terres, apparait tout de suite l’aspect non-implication des populations. Je pense que ce qui est plus important, c’est d’impliquer les communautés à la base. Il faut toujours cette mobilisation pour que les gens soient plus conscientisés de leurs droits. En plus de cela, qu’ils puissent réclamer leurs droits. Il faut aussi conscientiser les gouvernements et les décideurs, afin qu’ils puissent comprendre leurs obligations. Mais c’est vraiment dommage que, très souvent, les États africains mettent en avant les intérêts des multinationales, alors que la richesse du sous-sol devrait profiter aux populations. Les autorités doivent comprendre qu’elles ont des obligations et doivent protéger leurs communautés. La problématique de l’accaparement des terres date de longtemps et ne concerne pas uniquement le Sénégal. D’autres États du continent sont aussi dans la même situation… Oui ! Bien sûr que l’accaparement des terres ne concerne pas seulement le Sénégal. Il concerne toute l’Afrique. Parce que ça se montre par des études qui ont été menées. Les statistiques révèlent que plus de 30 millions d’hectares sont entre les mains des sociétés multinationales. Ça montre comment l’accaparement des terres est un problème très sérieux. Pour le gérer, il appartient aux États de dérouler des stratégies de coordination impliquant plusieurs acteurs, afin que les uns et les autres puissent comprendre qu’il est de leur devoir de prendre les choses en main. Y a-t-il vraiment un manque de volonté ou une faiblesse des États à travailler à y mettre un terme ? Il y a plusieurs facteurs. D’un côté, il y a cette faiblesse et, de l’autre, la mal gouvernance. Parfois, il y a le niveau élevé de la corruption. Cela affecte vraiment les droits des communautés. Parce que c’est incompréhensible. Comment un gouvernement ou une autorité peut accorder des hectares à une seule multinationale et expulser toute une communauté, en mettant à contribution la police et les militaires qui sont censés protéger la population ? Ça crée même des conflits. Nous sommes dans des pays où la majorité vit de l’agriculture. Il faut que les gens pensent à cela aussi. L’accaparement des terres peut influencer tous ces conflits que nous sommes en train de vivre au niveau de l’Afrique. Votre pays, le Rwanda qui, parfois, est cité en exemple en matière de bonne gouvernance, se trouve-t-il aussi dans cette même situation ? Pour le moment, non. Le Rwanda est un pays petit. Il n’y a pas de terres à accaparer. Au Rwanda, cette question d’accaparement des terres n’est pas vraiment inquiétante. En plus de cela, le Rwanda est un pays qui a une gouvernance extrêmement très forte et très organisée. Et le niveau de corruption est presque nul. Donc, ça sera très difficile et impensable qu’une multinationale débarque dans ce pays et accapare des terres qui appartiennent au peuple et expulser les gens, sans que les autorités n’interviennent. C’est absolument impensable !