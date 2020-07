L’avenir de l'Afrique pour la reprise post Covid-19, son développement et sa résilience, réside dans l'accélération de son intégration économique, grâce à la mise en œuvre, à l'échelle continentale, de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). C’est ce qu’ont soutenu, avant-hier, dans une déclaration conjointe, le président de la Conférence de l’Union africaine, Cyril M. Ramaphosa, le leader pour la Zlecaf, Issoufou Mahamadou, et le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.

L'Union africaine a décidé que le 7 juillet de chaque année serait désigné comme Journée de l’intégration africaine. Une commémoration qui a été actée lors du lancement de la phase opérationnelle de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) à Niamey, au Niger, le 7 juillet 2019. Conscients que le destin de la Zlecaf repose entre leurs mains, la célébration de cette journée sert, selon les chefs d’Etat africains, à ‘’réaffirmer’’ leur engagement ‘’inébranlable’’ à poursuivre le processus de création de la Communauté économique africaine telle que décrit dans le Traité d'Abuja de 1991.

Ainsi, la 33e Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, tenue les 9 et 10 février 2020 à Addis Abéba, a adopté des lignes directrices pour la célébration de cette journée. ‘’Aujourd'hui, nous célébrons également les piliers de la Communauté économique africaine. Ce sont les communautés économiques régionales. Celles-ci ont tracé la voie de l'intégration économique en Afrique à ce niveau. Grâce à la Zlecaf, nous entrons maintenant dans un territoire inconnu, ouvrant une nouvelle ère d'intégration économique continentale’’, indiquent dans une déclaration conjointe les leaders de l’UA et de la Zlecaf. Il s’agit du président de la Conférence de l’Union africaine, Cyril M. Ramaphosa, du leader pour la ZLECAF, Issoufou Mahamadou et du président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.

Alors que le monde tourne vers l'ère post Covid-19, selon ces derniers, il est ‘’évident’’ que l'avenir de l'Afrique vers la reprise, le développement et la résilience ‘’réside dans l'accélération de son intégration économique’’. Ceci grâce à la mise en œuvre, à l'échelle continentale, de l'accord sur la Zlecaf. ‘’La Zlecaf offre la meilleure plateforme, pour nous, de construire et de livrer un développement inclusif et durable en utilisant le grand espace du marché pour mobiliser des investissements. Dans ce contexte, nous demandons instamment à tous les autres États membres de l'Union africaine de signer et de ratifier l'accord établissant la Zone de libre-échange continentale africaine’’, plaident-ils.

Reconfigurer les chaînes d'approvisionnement alternatives

Dans leur déclaration, ces trois leaders restent ‘’convaincus’’ que les enseignements tirés de l'expérience ainsi que les arrangements institutionnels et programmatiques des communautés économiques régionales ‘’aideront grandement’’ la Zlecaf à ‘’gagner du terrain’’. Ceci dès qu’ils déploieront des échanges sur ce marché.

‘’Notre première commémoration a lieu dans des circonstances inhabituelles, compte tenu de la pandémie de Covid-19 qui nous a tous touchés en Afrique et dans le monde. Aussi difficile soit-elle, la pandémie nous a incités à réaliser le potentiel que nous devons exploiter et à relever ce défi. À cet égard, nous devons reconfigurer les chaînes d'approvisionnement alternatives face aux perturbations qui sont apparues dès que les blocages et les mises en quarantaines sont entrés en jeu pour contenir la propagation de la pandémie de Covid-19’’, lit-on dans le communiqué.

En conséquence, Cyril M. Ramaphosa, Issoufou Mahamadou et Moussa Faki Mahamat reconnaissent que la pandémie leur a mis au défi d'accélérer leur programme de développement industriel par la création de chaînes de valeur et d'approvisionnement régionales, avec la participation active du secteur privé.

‘’En outre, la pandémie a souligné l'importance de systèmes de santé solides ainsi que de l'administration en ligne, de l'éducation en ligne, de la diplomatie en ligne et du commerce électronique. Enfin, la pandémie a libéré l'esprit novateur des Africains et développé la résilience, comme en témoignent diverses mesures d'ajustement aux niveaux communautaire et national, y compris notre recours aux médecines traditionnelles’’, affirment-ils.

Ainsi, ils soutiennent qu’en créant ce marché d’une population totale de 1,27 milliard de personnes, ils ‘’défragmentent’’ également l'Afrique. Ceci pour mettre derrière eux l'histoire de ‘’petits marchés non compétitifs’’ qui ont ‘’frustré leurs efforts’’ pour parvenir à un développement durable inclusif au profit de leurs populations. ‘’Ce marché important et intégrateur nous positionnera désormais pour attirer des échanges et des investissements accrus. Et, ce faisant, créer des opportunités pour les jeunes entrepreneurs africains, les femmes ainsi que les petites et grandes entreprises. Leurs activités commerciales devraient se traduire par la création d'emplois décents pour des millions d'Africains comme moyen de parvenir à une prospérité généralisée’’, soutiennent-ils.

Il convient de noter que les activités commémoratives, cette année, ont été marquées par le déploiement de certains des principaux instruments qui seront utilisés dans la Zlecaf. Il s’agit de l’Essential Innovation Design Accelerator (EIDA), le Concours d'espace d'exposition au Pavillon des jeunes entreprises lors du prochain Salon du commerce intra-africain 2021. Mais aussi le mécanisme en ligne de surveillance, de notification et d'élimination des obstacles non tarifaires de la Zlecaf et la Plateforme africaine de commerce électronique. Pour les commémorations futures, il est prévu d’y inclure les activités suivantes à entreprendre aux niveaux communautaire, national, régional, continental et international. Il s’agit des expositions et concours d'art, de rassemblements et promenades commémoratives dans les rues, de campagnes médiatiques, de suppléments dans les médias nationaux et panafricains, des événements sportifs et des festivals culinaires, musique et danse.

Pour rappel, le Traité d'Abuja a livré la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) considéré comme l'un des projets phares de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. L'accord a été conclu et signé à Kigali le 21 mars 2018. Le 30 mai 2019, il est entré en vigueur.

À ce jour, 54 pays ont signé l'accord, tandis que 28 pays ont déposé leurs instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union africaine.

MARIAMA DIEME