L’ONG Make Sense a lancé, en partenariat avec le groupe Eiffage Sénégal, le programme ‘’City Lab’’ destiné à la promotion des villes durables en Afrique.

La plupart des villes africaines sont confrontées à des défis majeurs tels que l’assainissement, l’accès à l’eau ou à l’électricité qui nécessitent l’union de plusieurs acteurs pour apporter des solutions durables. C’est dans ce sens que le Conseil présidentiel français pour l’Afrique a initié le concept ‘’City Lab’’. Ce projet est destiné à la promotion de villes africaines durables. Il a été officiellement lancé, à l’échelle du continent, en décembre dernier, à l’occasion de la visite du président français en Côte d’Ivoire. Il est piloté par l’ONG panafricaine Make Sense qui a décidé de collaborer avec des grandes entreprises françaises et des acteurs locaux pour apporter des solutions innovantes de villes durables.

Le programme ‘’City Lab’’ vise à faciliter l’émergence de projets collaboratifs associant les entreprises françaises et les écosystèmes africains, dans le domaine de la ville durable. Ainsi, après Abidjan en décembre 2019, le programme ‘’City Lab’’ est officiellement lancé au Sénégal. Il concerne, pour l’instant, la ville de Dakar uniquement. Le groupe Eiffage Sénégal s’est positionné, à cet effet, comme le premier partenaire du projet qui va débuter par une formation des acteurs autour de cinq thématiques prioritaires ayant trait à l’eau, à l’énergie, aux déchets, à l’habitat et à la mobilité.

‘’’City Lab’ est un projet pour faciliter la collaboration entre les différents acteurs de la société pour imaginer et apporter des solutions concrètes aux enjeux du développement durable de nos villes. Au Sénégal, on est confronté à des enjeux tels que l’accès à l’énergie, le traitement des eaux usées, la construction durable et bien d’autres sujets complexes à résoudre pour un seul acteur. C’est pourquoi, après trois ans d’expérience et de collaboration sur ces questions avec le département du développement durable d’Eiffage, l’opportunité s’est présentée et on s’est associé pour pouvoir imaginer des solutions qu’on va présenter au sommet Ville durable 2020 à Bordeaux’’, a déclaré Mambe Souaré, co-fondateur de l’ONG Make Sense.

Pour apporter des solutions durables à des problèmes tels que l’assainissement, l’accès à l’eau ou à l’électricité, le projet ‘’City Lab’’ se veut inclusif et vise la participation de certains acteurs cibles, à savoir les collectivités territoriales, les politiques, la société civile, les start-up ainsi que de grande entreprises françaises. Et sur ce dernier volet, Eiffage s’est positionné pour apporter son expertise. ‘’Nous sommes une société de BTP. Malheureusement, nous polluons beaucoup avec nos camions, même si nous faisons le nécessaire pour réduire les actions polluantes.

C’est pourquoi Eiffage à décider d’être auprès des jeunes et de les accompagner sur tout ce qu’on aimerait vivre. La force d’Eiffage, c’est d’avoir compris que tout seul, on ne peut pas être pertinent à apporter des solutions concrètes à ces enjeux globaux. Maintenant, il s’agit de transformer nos business modèles pour apporter des offres plus cohérentes face aux enjeux climatiques qui nous touchent tous. C’est pourquoi Eiffage veut se positionner dans ce projet multi-acteurs afin d’être prêt à pouvoir travailler en collaboration avec d’autres acteurs sur ces enjeux’’, a soutenu, de sa part, Gérard Sénac, DG d’Eiffage Sénégal.

ABBA BA