L’accès des femmes aux facteurs et moyens de production tels que la terre, l’eau et les financements, la consolidation des capacités techniques, organisationnelles et managériales des femmes rurales, etc. Ce sont, entre autres, les défis auxquels le Sénégal fait face dans l’accompagnement des agricultrices.

Le secteur agricole mobilise 70 % des femmes au Sénégal. Cependant, il ressort du rapport d’audit genre du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, rendu public hier, que celles-ci font face à de nombreux défis. Il s’agit notamment de l’accès des femmes aux facteurs et moyens de production, tels que la terre, l’eau, les intrants agricoles, le matériel, l’équipement, les infrastructures agricoles et les financements. Le document révèle aussi les challenges liés à la consolidation des capacités techniques, organisationnelles et managériales des femmes rurales et des organisations de producteurs, et au renforcement de la participation active et du leadership des femmes rurales dans les différentes filières de secteur de l’agriculture.

Ainsi, il est recommandé le soutien à l’accès des productrices agricoles aux instances de décision au niveau des organisations faîtières, aux services, à l’encadrement et aux formations des structures publiques et privées. Mais aussi la facilitation de leur accès aux marchés et opportunités économiques et la promotion de l’entreprenariat féminin, de même que leur accès à l’assurance agricole. Pour la promotion de l’accès des jeunes filles aux métiers de l’agriculture et de la participation des femmes aux postes de responsabilité du ministre de l’Agriculture, le rapport souligne que les goulots d’étranglement sont, entre autres, le développement d’une stratégie d’information et de valorisation des métiers de l’agriculture. Mais aussi la sensibilisation des jeunes diplômés sur les opportunités d’emplois dans le secteur et la promotion des modèles féminins de réussite dans l’agriculture, de même que l’élaboration d’une stratégie de promotion des femmes techniciennes et ingénieures agronomes aux postes de responsabilité technique et de gestion dans le secteur.

Venu présider l’atelier de validation de cet audit, le ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé, s’est engagé à réaliser les recommandations afin de garantir le renforcement de la sensibilité genre du cadre institutionnel et des instruments programmatiques du ministère. Ainsi, il a invité les partenaires institutionnels et les partenaires techniques et financiers à maintenir leur engagement en faveur de la promotion du genre et à renforcer leur soutien technique et financier à l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’institutionnalisation du genre 2021-2025, appelé à traduire en actions les orientations de l’audit.

Pour contribuer aux efforts déjà consentis par le gouvernement du Sénégal dans le secteur de l’agriculture, la directrice pays d’ONU-Femmes, Dieynaba Ndiaye, a informé que son institution et son partenaire BNP Paribas comptent, à travers la mise en œuvre du programme Agrifed (Appui aux femmes dans l’agriculture et le développement durable au Sénégal) apporter une réponse suffisante aux préoccupations de plus de 16 000 femmes agricultrices au nord du Sénégal. Ceci avec une perspective de mise à l’échelle par l’accès au foncier et la sécurité foncière des femmes, l’accroissement de la productivité des agricultrices à travers l’innovation et l’accès aux nouvelles technologies à travers le développement et la plateforme BuyFromWomen.

