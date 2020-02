Le maire de la commune de Taïba Ndiaye, Alé Lô, a mis à profit, hier, la cérémonie d’inauguration de la centrale éolienne implantée dans sa municipalité, pour vanter ses réalisations. Il promet au chef de l’État de travailler davantage à atteindre l’accès universel à l’électricité, comme c’est déjà le cas pour l’eau.

A chaque cérémonie protocolaire sa résonnance. Et devant un parterre de hautes personnalités, il faut savoir vendre l’image de sa localité. Alé Lô l’a compris. Le maire de la commune de Taïba Ndiaye, qui abrite l’un des plus grands parcs éoliens de l’Afrique de l’Ouest, a profité, hier, de la cérémonie de réception de l’infrastructure pour vendre sa commune au président de la République Macky Sall.

Pendant tout le déroulement de son allocution, l’édile de Taïba a montré qu’il pouvait compter sur lui, dans le cadre de l’exécution de sa politique au plan local. Et surtout l’atteinte des 5 accès. ‘’Monsieur le Président de la République, j’ai compris très tôt que dans la mission et la fonction de maire, figure également la possibilité de rendre sa collectivité attrayante et d’inviter les investisseurs. Il y a à-peu-près 15 ans, j’ai favorisé l’installation de la Senelec ici, à Taïba Ndiaye, en l’octroyant 5 hectares (…) Vous avez dit, Monsieur le Président, accès universel à l’électricité. Sur ce plan, Taïba Ndiaye est en train de le réaliser, si ce n’est déjà fait à 100 %’’, se vante Alé Lô, remerciant le président Sall pour tout ce qu’il a fait pour la commune de Taïba.

Sur ce cas précis, il révèle : ‘’Vous étiez déjà, pour la première fois, venu lancer les bourses de sécurité. Pour la deuxième fois, vous êtes venu pour l’inauguration de la centrale de Tobène Power d’une capacité de 100 Mw et d’un investissement de 100 milliards de francs CFA. Et cette année, encore, ce 24 février, vous venez inaugurer la première phase du projet de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye.’’ Poursuivant son opération de charme, le député-maire précise que sur les 35 villages que compte la commune qu’il dirige, 33 sont déjà connectés au réseau électrique. Pour les deux autres qui restent, l’ancien libéral rappelle qu’ils ont déjà été connectés et qu’il ne reste que la mise en service. Ceci pour dire que sa commune est presque à 100 % d’accès à l’électricité.

Pour l’eau, dit-il, ‘’nous l’avons réalisé depuis très longtemps. Nous avons même alimenté des villages de la commune de Darou Khoudoss. Nous voulons que notre commune fasse partie de ces premières communes à aller vers l’émergence, avec les cinq accès que vous avez définis’’.

A Taïba, 33 villages déjà électrifiés sur 35

S’arrêtant sur le champ éolien réceptionné hier, Alé Lô dit toute sa fierté de voir que le rêve est finalement devenu réalité. Aussi, rappelle-t-il que le parc éolien est une aubaine pour les populations locales. Déjà, relève le maire de la commune de Taïba Ndiaye, 300 jeunes y travaillent, dont les 2/3 proviennent de la localité. Il n’a pas manqué de saluer l’engagement des partenaires de l’Etat qui sont en train de réaliser, au plan social, des marchés. ‘’Il y a dix jours, ils ont inauguré une salle informatique au lycée de Taïba Ndiaye. Et le plus important, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), ils envisagent d’accompagner la commune pendant les 20 ans à venir, en injectant plus de 300 à 400 millions de francs CFA tous les ans. C’est dire que le pari que nous avions fait est en train d’être gagné’’, se félicite le député-maire.

Alé Lô soutient d’ailleurs que toutes les populations dont les terres ont servi à la construction de champ éolien ont été indemnisées.

G. DIATTA (THIES)