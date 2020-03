La grande faucheuse a encore frappé. Hier, en fin de matinée, Serigne Abdourahmane Fall Tilala a perdu la vie, au cours d’un violent accident, alors qu’il partait sur Porokhane, dans le cadre de la célébration de la 68e édition du magal qui se tient dans la localité. Le véhicule de type 4x4, immatriculé DK 1084 BB, qui transportait le guide religieux de la communauté nationale des Maures du Sénégal sur l’autoroute Ila Touba, a subitement perdu une de ses roues arrière.

Il a fait plusieurs tonneaux. Le marabout est mort sur le coup. Les deux autres occupants du véhicule, à savoir sa femme et son chambellan, secourus par la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Khombole et de Thiès, et acheminés vers un établissement sanitaire de la place, n’ont pas survécu à leurs blessures. La gendarmerie de Khombole est venue faire les constats d’usage. Serigne Abdourahmane Fall Tilala a été le président de l’Association nationale de la communauté maure du Sénégal. Il célébrait la nuit de Mame Cheikh Ibrahima Fall.