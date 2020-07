Après le tragique accident survenu ce mercredi au centre aéré de la BCEAO de Yoff, occasionnant le décès de trois personnes, dont deux enfants et des blessés, un autre s’est produit hier sur l’autoroute Ila Touba. Il s’agit, renseigne-t-on, d’un minicar qui a dérapé vers 7 h avant de se renverser non loin de Bambey.

Un incident qui a causé le décès d’une femme de 69 ans et a fait 13 blessés légers. Les sapeurs-pompiers de Diourbel ont évacué le corps de la victime et les blessés à l'hôpital régional Henrich Lübcke. Le véhicule, informe-t-on, avait quitté Touba pour rallier Dakar.

...Un train des Industries chimiques du Sénégal (ICS) en partance pour Mbao, a fauché un charretier d’une cinquantaine d’années, hier nuit, vers 2 h à Thiaroye-sur-mer. D’après Seneweb qui donne l’information, la victime se nomme Christian et est domicilié au quartier Abdou Gaye de la localité. Il s’en serait d’ailleurs sorti avec de graves blessures.

En effet, sa jambe et son bras gauches ont été sectionnés à la suite de ce choc. Il a été évacué, quelques minutes après l’accident, par des éléments de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, pour les besoins de sa prise en charge. Toujours est-il que, malgré son état critique, la victime a eu plus de chance que le malade mental tué il y a quelques jours à Thiès par un train.