Un accident d’une rare violence s’est produit hier en plein centre-ville de Dakar, sur l’avenue Lamine Guèye. Un chauffeur de camion a perdu le contrôle de sa voiture qui a heurté un tricycle. Le conducteur du tricycle est décédé sur le coup. Il y a eu d’énormes pertes matérielles et deux blessés graves acheminés à l’hôpital. D’après des témoins, le chauffeur a sauté de la voiture quand il s’est rendu compte que les freins de la voiture ont lâché. Et le camion a roulé sur plusieurs mètres et à tout détruit sur son passage.

...Un peu plus tôt dans la matinée, un accident plus grave s’est produit vers 9 h 30 mn sur la RN3, à 15 km de Linguère. Un camion gros-porteur est entré en collision avec un véhicule particulier. Le camion de marque Renault, immatriculé TH9589G, roulait sur la RN3, dans le sens Ranérou - Linguère. C’est sur le bas-côté droit de la chaussée suivant son sens de marche, qu’il est entré en collision avec un véhicule de marque Mazda, immatriculé DK7386A, qui circulait en sens inverse. Le bilan de l’accident est lourd : 5 morts et une blessée.

Deux des trois personnes décédées étaient des enseignantes qui devaient rejoindre leur premier poste à Matam où elles venaient d’être affectées. Il s’agit de Ngoné Guèye et d’Aïssatou Ndiaye. Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Linguère se sont rendus sur les lieux pour procéder aux opérations de constats.