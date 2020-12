Un accident survenu avant-hier sur l’axe Bambali - Sédhiou, dans le sud du Sénégal, a provoqué la mort d’une élève et des blessures chez 13 autres.

Deux des écoliers seraient dans un état grave. Pour réduire les distances séparant leur établissement et leur village, ces 14 collégiens étaient les passagers d’un camion qui sortait d’une carrière de sable avec son chargement.

Mais le chauffeur a perdu le contrôle de la voiture et a fini sa course dans les broussailles. Selon des témoins, il était en train de manipuler son téléphone portable. Recherché par la police, après avoir fui les lieux de l’accident, le mis en cause s’est finalement rendu à la justice. Déféré au parquet, il a été envoyé en prison, en attendant son jugement.