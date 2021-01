A plus de 50 km au sud de Ourossogui, c’est une autre mauvaise nouvelle qui s’est abattue sur la famille scolaire. Un enseignant servant au collège d’enseignement moyen de Ganguel, a été victime d’un terrible accident de moto au moment où il rejoignait son lieu de service.

Dans un état critique, il a été référé une première fois au centre hospitalier régional de Ourossogui avant d’être envoyé à l’hôpital de Touba. Grace à la conjugaison des efforts financiers des autorités académiques, du collectif des chefs d’établissement de Matam et du Syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire, il a pu être convoyé dans la ville sainte où il a subi une opération. Selon les dernières informations, il a été opéré avec succès et le pronostic vital n’est plus engagé.