Accident mortel

Un jeune homme âgé entre 30 et 35 ans, a violemment été tué, dans la soirée, par un des trains citernes qui appartiendrait aux Industries chimiques du Sénégal (ICS). Il transportait de l’acide sulfurique. En partance pour Dakar, celui-ci a emporté la victime jusqu’à hauteur de Keur Mame El Hadj. L’homme a rendu l’âme sur le coup, du fait du choc de l’accident. Selon un des témoins, la victime ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales.

D’ailleurs, notre interlocuteur qui tient son atelier non loin du lieu du drame, précise que cet accident ressemble à un suicide. Car, dit-il, c’est le jeune homme qui s’est jeté sous le train. ‘’Je venais de l’autre côté lorsque le train heurtait la victime. Elle saignait beaucoup, parce qu’elle a eu une blessure au niveau de sa cheville et au bras. Je pense qu’il s’est suicidé parce que je l’ai aperçu en train de courir vers le train. Il s’est allongé sur les rails et le train lui est passé dessus.

C’était un malade mental qui avait l’habitude de fréquenter les lieux. Je le chasse d’ici tout le temps. Il doit être âgé entre 30 et 35 ans’’, a confié Ibrahima Sène. Un autre témoin, qui a requis l’anonymat, affirme avec insistance que le choc était ‘’très violent’’. ‘’C’était une scène horrible et c’est vraiment regrettable’’, s’est désolé ce deuxième témoin de l’accident. Le corps a été transporté à la morgue du centre hospitalier El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par les sapeurs-pompiers de la 21e compagnie d’incendie et de secours. La police, qui a investi les lieux du drame, a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident qui a coûté la vie à ce jeune homme.