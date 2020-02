L’institution de financement, Shelter Afrique, et le groupe Teyliom ont procédé, hier, à la signature de conventions de prêt. Ce partenariat devra permettre de faciliter l’accès aux logements aux Sénégalais, avec deux projets résidentiels en cours.

Au Sénégal, il existe un gap d’environ 130 mille logements par an, selon le directeur général de Teyliom Group, Yigo Thiam. Ce, dit-il, malgré une croissance significative de la contribution de l’investissement immobilier dans l’économie du pays. Hier à Dakar, Teyliom et Shelter - la seule institution panafricaine de financement appuyant exclusivement la promotion de l’habitat et du secteur immobilier en Afrique - ont procédé à un accord de partenariat. Il s’agit d’un financement de 11,6 millions de dollars, soit l’équivalent de 7 milliards de francs CFA sur deux projets résidentiels. Ce prêt devra permettre à Teyliom de combler l’asymétrie entre l’offre des promoteurs immobiliers et la demande des consommateurs. ‘’Les objectifs de ce partenariat Shelter Afrique et Teyliom sont donc, tout d’abord, de faciliter l’accès aux logements résidentiels aux Sénégalais’’.

Par ailleurs, face à l’urbanisation galopante constatée au Sénégal et à la demande croissante des populations en matière d’accès aux logements, ‘’Teyliom, avec l’appui de Shelter Afrique, souhaite accélérer la finalisation des travaux de construction de ses projets immobiliers résidentiels réalisés au profit des populations sénégalaises, avec notamment les programmes Akys à Bambilor et Kerria à Diamniadio’’, a avancé M. Thiam.

Ces projets ont été présentés, à cette occasion, à travers une projection. La première cité, Akys, est située à 30 minutes de Dakar. Ce projet compte 2 400 villas de type F2, F3, F4 et F5 construites dans des superficies de 150, 200 et 300 m2. Depuis son lancement, 463 villas ont été livrées et 605 villas devront être disponibles en fin d’année, informe-t-on. Kerria, la deuxième cité, est située au cœur du pôle urbain de Diamniadio. Le projet regroupe des villas de type moyen et grand standing construites sur 150, 200 et 300 m2, et des appartements de type F2, F3, F4 sur des superficies allant de 48 à 118 m2. D’ici décembre 2020, une livraison de 246 villas haut et moyen standing est prévue. Pour les résidences, 437 appartements seront livrés.

Venu largement en retard en provenance de Diamniadio, le secrétaire général du ministre de l’Urbanisme a estimé que sans les priorités du logement, on ne peut pas assoir un développement, encore moins une émergence. Etant d’accord qu’il existe un déficit de logements au Sénégal, il n’a pas manqué de manifester sa satisfaction sur ces deux projets. C’est ainsi qu’il a vivement salué ‘’le dynamisme’’ du groupe Teyliom au Sénégal et a promis de l’accompagner.

‘’Le ministère de l’Urbanisme, qui a en charge ce secteur, vous assure de la disponibilité de ses services pour vous accompagner, surtout dans la mise en œuvre des formalités nécessaires’’, a-t-il assuré. Avant d’ajouter : ‘’Nous vous demandons aussi d’accompagner le gouvernement dans ses programmes dont celui des «100 mille logements».’’

BABACAR SY SEYE