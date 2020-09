Les syndicalistes de l’enseignement n’ont pas apprécié la sortie, hier, de leur collègue Dame Mbodj qui a accusé l’Etat d’avoir organisé une grande tricherie pour booster les résultats du Baccalauréat. Ils lui ont vertement répondu.

La sortie du coordonnateur du G20, Dame Mbodj, a mis, hier, le bazar dans le secteur de l’éducation. Dame Mbodj a dénoncé, à propos des taux de réussite du Baccalauréat 2020 jusqu’ici bons, ‘’une tricherie orchestrée‘’ par l’Etat du Sénégal à qui il a demandé de rendre compte, sur les ondes de la RFM. ‘’Certains enseignants, a-t-il ajouté, ne comprennent pas comment de si bons résultats peuvent-ils se produire, avec les perturbations notées cette année. Ce qui se passe est inadmissible, du point de vue scientifique. On ne peut pas tricher avec l’éducation, parce que tout va leur tomber sur la tête’’.

Ces propos ont fait réagir le secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saemss), Saourou Sène, qui s’insurge contre de tels propos. ‘’Que quelqu’un dise qu’il y a une tricherie orchestrée, ça n’engage que lui et je crois que c’est insulter l’intelligence des enseignants du Sénégal. Laissons ceux qui ne méritent pas de l’éducation dire du n’importe quoi sur l’éducation. Mais nous resterons debout avec les enseignants du Sénégal, pour un système éducatif de qualité. Malgré la situation que nous traversons, sur le plan de la gouvernance, de nos actes de validation et d’intégration du système de rémunération qui ne nous favorise pas, personne ne nous prendra à défaut, quand il s’agit de défendre notre école’’, martèle le syndicaliste.

Le sieur Sène ne comprend pas la portée d’une telle sortie. ‘’Quand j’entends certains dire qu’il y a une tricherie orchestrée, je suis sidéré, pour la bonne et simple raison qu’il y a des gens, finalement, qui ont trop dit sur l’éducation et cela ne les honore pas. C’est des éducateurs qui doivent être les premiers à défendre le système éducatif. En tant que Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, nous considérons que l’école est avant tout notre école à nous. C’est la raison pour laquelle, lorsqu’une situation se présente à l’école, c’est important que nous puissions montrer aux Sénégalais que cette école est avant tout la nôtre’’, sermonne le secrétaire général du Samess.

Il salue l’engagement et la volonté du corps enseignant qui fait que les résultats sont ce qu’ils sont. ‘’Il est vrai que nous sommes dans une situation de pandémie. Mais l’excellent travail très patriotique et très engagé des enseignants a fait aujourd’hui qu’ils ont des résultats honorables et appréciables’’. ‘’Beaucoup d’enseignants, explique-t-il, se sont investis, en créant des groupes WhatsApp pour des enseignements en direct avec leurs élèves’’.

D’où son indignation de ces propos tenus par des gens qui disaient, dès le début de la pandémie que l’année sera blanche. ‘’C’est les mêmes personnes qui, lorsque l’on avait décidé de reprendre les enseignements-apprentissages, pensaient que non, il ne fallait pas reprendre. Nous, en tant que Saemss, avons toujours pensé qu’il fallait reprendre les enseignements-apprentissages, faire confiance à nos enseignants et à nos élèves. C’est la raison pour laquelle nous avons eu les résultats que nous avons obtenus’’.

‘’C’est extrêmement grave, surtout venant de la part d’un collègue’’

C’est la même incrédulité chez le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique, Abdou Faty, qui dénonce la sortie de Dame Mbodj. ‘’Vouloir rabaisser notre Baccalauréat, au moment où tous les pays du monde ont fait le Bac dans les mêmes conditions que nous, en convoquant une certaine tricherie ou bien une légèreté de la part du corps professoral, c’est vraiment insulter l’intelligence des professeurs d’université et du moyen secondaire. C’est également douter de la probité des professeurs d’université qui sont présidents du jury, nos collègues professeurs des collèges qui ont corrigé dans des conditions d’anonymat que tout le monde connait. Traiter ces Sénégalais de légèreté, c’est extrêmement grave et surtout venant de la part d’un collègue. Il y a eu des milliers et des centaines de professeurs ; ils ne peuvent pas être tous des tricheurs’’, fulmine Abdou Faty. Qui invite, à l’avenir, Dame Mbodj ‘’de remuer plusieurs fois la langue avant de porter un jugement de valeur’’.

‘’Nous le savons tous, ces professeurs d’université, du moyen secondaire sont des esprits libres. Personne ne s’aventurait à leur donner des consignes. Positivons et convoquons cette capacité de résilience de tout le monde, convoquons les conditions plus ou moins normales, l’enseignement-apprentissage avec des classes qui ne sont pas pléthoriques pour expliquer cela et convoquons le fait que les candidats ont eu à travailler sérieusement à la maison, à travers les réseaux et beaucoup de plateformes’’, lance le syndicaliste.

Ce dernier y voit une occasion pour améliorer les conditions d’apprentissage. ‘’Il faut essayer de capitaliser les résultats, au lieu d’être nihiliste, d’insulter l’intelligence, la probité de ce corps professoral qui travaille dans des conditions extraordinaires, avec les organisations de la société civile évoluant dans l’éducation. Nous allons évaluer les points positifs pour reproduire, en temps normal, voir ce que l’on pourrait faire, pour mieux améliorer les conditions d’enseignement-apprentissage, booster les résultats’’, promet Abdou Faty. Qui salue la volonté des candidats qui ont fait preuve d’une capacité de résilience extraordinaire, de même que les professeurs et les instituteurs.

AIDA DIENE