La prison à perpétuité, c’est ce qu’encourent l’ancien militaire Malang Goudiaby et ses co-accusés. Pour association de malfaiteurs vol en réunion commis la nuit avec escalade et violence, leur affaire a été évoquée hier à la barre de la chambre criminelle de Dakar.

L’ancien militaire Malang Goudiaby, Bassirou Coly, Idrissa Camara et Pape Bounama Bitèye sont dans de beaux draps. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité, si la chambre criminelle de Dakar suit le réquisitoire du parquet. Accusés d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit avec escalade et violence, ils se sont à tour de rôle dédouanés à la barre.

Les faits qui leur ont valu leur jugement se sont déroulés en 2017, à Keur Mbaye Fall. Dans la nuit du 8 au 9 mars, un mouton de race ‘’Ladoum’’, appartenant au nommé Laminé Sèye, a été volé à 3 h du matin. Selon les éléments de l’enquête, Idrissa Camara, membre du gang, a déclaré que Malang Goudiaby et Pape Bounama Bitèye avaient également perpétré un cambriolage dans un multiservice situé dans la même localité. En donnant plus d’informations aux enquêteurs, il a révélé que l’attaque s’est déroulée dans la journée du 17 janvier 2013.

Il a soutenu que, ce jour-là, la propriétaire a été ligotée par les assaillants qui avaient emporté la somme de 8,9 millions de francs CFA. L’accusé précisait que le partage du butin a eu lieu à l’atelier de tailleur où il apprenait la couture et avait reçu 400 000 F CFA pour sa part. Goudiaby, qui avait neutralisé la caissière avec une arme, en l’occurrence un couteau, a reçu la somme de 2 millions 300 mille F CFA. S’agissant de Pape Bounama Bitèye qui était chargé de faire diversion, en faisant croire aux clients qu’il y avait une panne technique, il a obtenu le montant de 2 millions. Avec cet argent, il a payé sa location et s’est rendu en Mauritanie pour fructifier son gain, si l’on se fie aux déclarations mentionnées sur le PV d’enquête préliminaire.

Il est également ressorti des éléments de l’enquête que le gang a été informé par le vigile Bassirou Fall qui, lui, est en cavale, qu’il y avait de l’argent dans les caisses de l’institution financière. Il leur a assuré qu’ils pouvaient opérer facilement, car il n’y avait qu’un stagiaire sur place.

Si les accusés ont cru que leurs agissements n’allaient jamais être dévoilés, ils ont vite été ramenés à la réalité. Ce, grâce à un des leurs, en l’occurrence Idrissa Camara, qui a tout dévoilé aux enquêteurs.

En effet, faisant l’objet d’une plainte pour coups et blessures volontaires sur Bassirou Coly, le jeune homme a décidé de faire tomber tout le monde. Malang Goudiaby, qui ne se doutait pas des retombées désastreuses de cette plainte qu’il avait conseillée à son cousin Bassirou Coly de faire, a contesté toutes les accusations portées à son encontre. ‘’Après l’agression de mon cousin, je suis parti, le lundi, porter plainte et on m’a accusé d’avoir participé au cambriolage, alors que je ne suis au courant de rien’’, s’est-il défendu.

Tandis que Bitèye, lui, jure que son voyage en Mauritanie a été payé par sa grande sœur.

Le représentant du ministère a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l’ancien militaire Malang Goudiaby, Idrissa Camara, Bassirou Coly et Pape Bounama Bitèye.

Les conseils de la défense ont, de leur côté, sollicité une application bienveillante de la loi, si la chambre estime que les accusés sont coupables des faits qui leur sont reprochés.

Les accusés seront édifiés sur leur sort, le 19 janvier prochain.

MAGUETTE NDAO