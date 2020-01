Abdoulaye Ndiaye, un pêcheur domicilié à Rufisque, a comparu hier, devant le tribunal des flagrants délits, pour tentative de viol sur la personne de Mayé Soumaré.

Abdoulaye Ndiaye l’a échappé belle. Il n’a d’ailleurs dû son salut qu’aux versions contradictoires de sa ‘’copine’’ qui l’a trainé à la barre, tantôt pour viol, tantôt pour tentative de viol. Ce qui lui a valu une relaxe pure et simple.

Les faits remontent au soir du 31 décembre dernier. Abdoulaye Ndiaye et Mayé Soumaré se sont retrouvés dans un garage. Surpris par le gardien du coin, Mayé a crié au viol, alors qu’Abdoulaye prétend être impuissant. Hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a expliqué qu’ils filaient le parfait amour depuis quelques mois et qu’il n’a rien compris de l’attitude de Mayé ce soir-là.

‘’Elle m’a posé un lapin, alors qu’on était censé passer la soirée du 31 décembre ensemble. Vers 3 h du matin, on s’est retrouvé non loin de chez elle, alors que je revenais du stade de Teunguethieu pour allumer des pétards avec mes amis. Je lui ai demandé des comptes pour notre rendez-vous qu’elle n’a pas honoré, mais elle a prétendu avoir été avec ses copines. Son téléphone n’arrêtait pas de sonner et je l’ai arraché de ses mains pour voir qui c’était. Elle a hurlé au viol et un gardien s’est pointé pour me prendre par le col de la chemise avant de me conduire au poste de police’’, a-t-il expliqué. Avant d’ajouter qu’il n’avait pas enlevé son pantalon et n’a jamais tenté de la violer. ‘’J’ai juste voulu récupérer le téléphone que je lui ai acheté, puisque je l’avais déjà perdu, elle’’, soutient-il.

Partant de là, son conseiller, Me Issa Diop, a demandé la relaxe pure et simple. Dans le même sens, Me Abdoulaye Seck a plaidé la relaxe au bénéfice du doute, puisque, relève-t-il, ‘’la partie civile a déclaré avoir été pénétrée, alors qu’elle n’a pas déposé un certificat médical le prouvant’’.

Prenant la parole, Mayé Soumaré a soutenu ne pas connaitre Abdoulaye Ndiaye, ni d’Adam ni d’Eve et que ce soir-là, il l’a conduite de force dans le garage alors qu’elle était sur le chemin du retour. Dans l’enquête préliminaire, elle avait confié aux enquêteurs avoir été violée, alors qu’hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits, elle a parlé d’une tentative de viol. ‘’Le gardien l’a trouvé sur moi, alors qu’il avait déjà baissé mon pantalon‘’, a-t-elle soutenu. Elle a ajouté que le médecin lui a confirmé qu’elle avait encore sa virginité. Elle a réclamé au prévenu sa ceinture, son téléphone portable et les 36 mille qu’elle avait par-devers elle.

En sa qualité de témoin, le gardien Boubacar Diallo a attesté les avoir surpris ; Mayé à moitié nue alors qu’Abdoulaye avait ses habits sur lui.

Le tribunal ayant un doute sérieux avec les déclarations contradictoires de la partie civile, a décidé de suivre le réquisitoire du parquet et a relaxé Abdoulaye Ndiaye. Il a également débouté la partie civile de sa demande.

FAMA TALL