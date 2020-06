Une mission du Comité de suivi du Force Covid-19, conduite par Alassane Seck, a pris part à une rencontre tenue dans l’après-midi d’hier mardi à la préfecture de Diourbel. Une occasion saisie par les membres dudit comité pour apporter quelques clarifications sur l’aide alimentaire.

‘’Une économie de 9 milliards, c’est la somme que l’Etat du Sénégal va économiser sur le budget de 65 milliards prévu pour l’achat de kits alimentaires, dans le cadre du Force Covid-19’’. La révélation est d’El Hadj Ndiogou Diouf, représentant du ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale. ‘’Concernant le sucre, le ministère a eu à consulter la CSS. Elle a dit clairement qu’elle ne pouvait que remettre 500 tonnes de sucre pour les grosses de 5 kg.

A défaut, elle pouvait remettre des sacs de 10 kg et pour les reconditionner. Cela allait nous prendre un temps, or les populations ne pouvaient plus attendre. C’est la raison pour laquelle nous avons cherché un autre opérateur économique qui pouvait remettre la quantité dont nous avions besoin. Pour le riz, le ministère avait pris l’option de privilégier les producteurs de la vallée et d’acquérir ce riz. Mais, malheureusement, la quantité disponible était de 14 000 tonnes et les 9 000 tonnes devaient être décortiquées. Cela allait nous prendre six mois’’.

Lors de cette réunion, Mamadou Ndiaye, le secrétaire général de la Chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie, a fait part des difficultés des opérateurs économiques de la région de pouvoir bénéficier des 12 milliards mis à leur disposition par l’Etat. Cet argent, logé à la BNDE, pour en bénéficier, il faut pouvoir produire un certain nombre de documents dont les états de salaires des employés. Or, d’après Mamadou Ndiaye, ‘’80 % de nos opérateurs sont dans l’informel et ne peuvent pas produire certains documents’’. Lors de cette réunion, Mame Oumar Diop, le chef du Service départemental de l’action sociale, a révélé que ‘’700 personnes souffrant de handicap ne figurent pas dans le Registre national unique et ne bénéficient pas de cette aide de l’Etat. Au niveau de Diourbel, seules 106 personnes handicapées sont prises en compte dans le RNU’’. Ce RNU contient plusieurs doublons qui sont, d’après Ibrahima Fall, ‘’en train d’être corrigés’’.

Il a aussi fait part de la colère des populations des communes de Pattar et de Ndoulo, dans le département de Diourbel, qui devront payer des factures d’eau de 50 000, voire 60 000 F pour le bimestre. Le préfet n’a pas manqué de souligner les difficultés rencontrées par les populations par rapport à l’opérateur de service public qu’est Aquatech. ‘’Les forages tombent souvent en panne et il y a des retards dans le dépannage’’.

Au cours de cette rencontre, le médecin-chef du district sanitaire a fait part des soucis qu’il a par rapport aux masques chirurgicaux à remettre au personnel. Il a confié que 27 agents de santé ont été testés positifs à la Covid-19, depuis le début de la pandémie.

A sa suite, le lieutenant Ibrahima Camara des sapeurs-pompiers est revenu sur les difficultés qu’ils rencontrent, lors de l’inhumation des personnes décédées de la Covid-19, avec souvent la réticence des parents. Sur ce sujet, le préfet a demandé au centre hospitalier régional Heinrich Lübke de revoir sa communication.

Boucar Aliou Diallo