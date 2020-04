Sur les 10 889 tonnes de riz octroyées à la région de Thiès, dans le cadre du Programme alimentaire d’urgence, 450 ont été reçues, hier dans la matinée, par le gouverneur Mamadou Moustapha Ndao. Cette quantité sera partagée entre 109 809 ménages qui doivent encore prendre leur mal en patience.

C’est ce mercredi, dans la nuit, que 14 camions bien remplis de sacs de riz brisé ont foulé le sol de la capitale régionale du Rail. Ils ont été escortés de Dakar à Thiès par les éléments de la gendarmerie nationale, qui ont supervisé le déchargement. Dans la matinée d’hier, le chef de l’Exécutif régional a procédé à la réception de ces 450 t de riz. Cette première dotation en riz a été stockée dans les hangars du Commissariat à la sécurité alimentaire. Les autres denrées (sucre, savon, pâtes, huile…) vont être acheminées à Thiès dans les jours à venir et dans les mêmes conditions. Quand précisément ? Pour l’instant, c’est une question sans réponse.

En revanche, le gouverneur de région se dit satisfait de recevoir les 450 t de riz. ‘’Nous venons de recevoir 14 camions. Ce qui représente 450 t. Dans la région, nous aurons 10 889 t pour 109 809 ménages. Le reste du package va arriver, c’est-à-dire le savon, l’huile... Et à la fin, nous procéderons à la distribution. Chaque ménage recevra 100 kg de riz, 10 l d’huile, 10 kg de sucre, 18 barres de savon et 10 kg de pâtes alimentaires’’, explique Mamadou Moustapha Ndao.

Quand et comment se fera la distribution de l’aide alimentaire d’urgence ? Sur ce point, le successeur du gouverneur Amadou Sy rappelle qu’il n’y a pas d’inquiétudes à avoir. Parce que, dit-il, tout va se faire dans ‘’la plus grande transparence’’. L’ancien gouverneur de Diourbel de préciser également que dans chaque quartier, des organisations communautaires de base ont déjà été identifiées pour conduire à bien cette opération de distribution. Aussi, Mamadou Moustapha Ndao affirme que les imams, les délégués de quartier, les femmes, les jeunes, les curés… seront mis à contribution, dans le cadre de la distribution.

A noter que dans la ville de Thiès, ce sont 16 171 ménages qui vont bénéficier de l’aide alimentaire de l’État, afin de mieux faire face aux conséquences de la Covid-19. Ils sont répartis comme suit : 5 706 dans la commune de Thiès-Est, 4 919 à l’ouest, enfin 5 546 au nord de la ville.

Appliquer le ‘’Fast-track’’ dans la distribution

A Thiès, bien avant que l’aide alimentaire ne soit convoyée, une polémique a enflé autour du recensement des ménages. Même le maire de ville, Talla Sylla, a eu à évoquer cette répartition inéquitable, affirmant que celle-ci ne correspond pas avec la réalité. Parce qu’une des trois autres communes d’arrondissement a enregistré beaucoup plus de bénéficiaires que les deux autres. Cependant, le directeur régional du Développement communautaire soutient que toutes ces récriminations sont derrière nous. Il précise qu’aucun ayant droit ne sera exclu de la chaîne de répartition des vivres. ‘’Il faut le dire tout de suite : personne ne sera exclu. C’est-à-dire, toutes les catégories socio-professionnelles évincées par la Covid-19 sont prises en compte. Donc, il n’y aura pas d’exclusion. Les ayants droit vont recevoir leurs vivres’’, rassure Sidath Gassama.

L’autre difficulté notée dans la cité du Rail, c’est dans le processus d’inscription de ceux-là qui doivent bénéficier de l’appui de l’État du Sénégal. Dans un des quartiers de la ville, un délégué de cette zone se croit tout permis et dicte sa loi aux populations. Il s’est auto-attribué des prérogatives lui permettant d’enrôler qui il veut et de fermer la porte aux autres. Pourtant, le processus de distribution des vivres a bien été défini par les termes de référence (TDR) élaborés par le ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale. Les comités locaux doivent se fier à ces TDR pour procéder à la distribution de l’aide alimentaire. Mais le délégué de quartier, dont l’identité n’a pas été révélée, a décidé de faire les choses à sa façon, en zappant certains de ses administrés, leur informant que la liste des ayants droit était déjà close.

Le patron du Développement communautaire de Thiès qualifie un tel comportement ‘’d’incompréhension’’ et indique que cela ne saurait prospérer en cette période de crise sanitaire mondiale. ‘’Dans le cadre de cette opération, il peut y avoir des incompréhensions, des polémiques partout ailleurs. Mais quand vous discutez, vous pouvez vous entendre sur l’essentiel. Il faut reconnaitre que, souvent, ce sont des incompréhensions’’, poursuit M. Gassama.

Pour sa part, l’inspecteur régional du Commissariat à la sécurité alimentaire de Thiès estime que l’acheminement de l’aide alimentaire se fait au pas de caméléon. Aussi, Mamadou Diop indique que la distribution des vivres doit se faire en mode ‘’Fast-track’’, pour alléger au plus vite la souffrance des populations.

