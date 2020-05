Les denrées alimentaires que doivent recevoir des ménages vulnérables de la région de Thiès, dans le cadre du programme de résilience sociale imposé par la Covid-19, ne sont toujours pas au complet, excepté le riz dont les premières tonnes (450) y ont été acheminées le 16 avril dernier. Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, a livré, hier à Pout, les raisons du retard accusé.

La région de Thiès a reçu ses premières tonnes de riz le 16 avril dernier. Dans un premier temps, ce sont seulement 450 t de riz qui ont été déchargées dans la capitale régionale du Rail, sur un total de 10 889 t de riz. Le jour où le gouverneur de la région, Mamadou Moustapha Ndao, recevait les premiers kits, il avait indiqué que les autres denrées allaient être acheminées à Thiès dans ‘’un délai très court’’.

Plus d’un mois après, les choses sont restées en l’état. Les 109 809 ménages enrôlés dans la région dont 1 677 dans la commune de Pout, doivent encore prendre leur mal en patience. Parce que le reste du package composé d’huile, de sucre, de savon, mais aussi de pâtes alimentaires n’est pas encore reçu par le service régional du Commissariat à la sécurité alimentaire.

Hier à Pout, lors du lancement des activités de distribution de l’aide alimentaire d’urgence, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale a tenu à rassurer les populations quant à la disponibilité, à temps, des denrées restantes. ‘’A Thiès, le riz est quasiment au complet. Les autres denrées sont en cours d’acheminement. Et nous comptons terminer l’ensemble des expéditions avant la fin de la semaine ou, au plus tard, à la fin de la semaine’’, a expliqué Mansour Faye.

Une distribution attendue dans 15 jours

Les lenteurs dans ces opérations, Mansour Faye n’en voulait pas. Mais il rappelle que s’il y a eu du retard, c’est parce que l’opération elle-même est d’une ‘’très grande envergure’’. ‘’J’avais pris l’engagement de démarrer aujourd’hui (NDLR, hier). Mais Dieu merci, en quasiment six semaines, nous avons réussi à faire le tour du Sénégal et à faire en sorte qu’au moins toutes les denrées soient présentes au minimum au niveau de chaque localité. Et certainement, les communes vont terminer les opérations en direction des bénéficiaires dans un délai très court. Peut-être que ça prendra maximum 15 jours’’, a fait savoir M. Faye.

Aussi, a-t-il expliqué toute l’importance de l’opération lancée par le chef de l’État, Macky Sall, pour voler au secours de plus d’un million de ménages.

Car, selon lui, dans certains départements, ‘’l’insécurité alimentaire était en cours’’. C’est pourquoi, a-t-il indiqué, ce plan de riposte apporte des éléments de réponse par rapport à cette insécurité alimentaire. ‘’Les ménages qui sont choisis, sélectionnés, enrôlés sont autorisés à recevoir cet appui alimentaire. Ce que l’État doit faire, c’est de toujours répondre présent par rapport aux sollicitations de ces populations. L’appui alimentaire est une sous-composante de Force-Covid-19 qui, à part la santé, est la composante la plus importante, puisqu’elle répond aux préoccupations des populations, surtout en ces moments difficiles de ramadan’’, déclare Mansour Faye, soulignant l’importance de cette initiative lancée par le chef de l’État. Dans le cadre du Programme d’urgence alimentaire, chaque ménage doit recevoir 100 kg de riz, 10 l d’huile, 10 kg de sucre, 18 barres de savon et 10 kg de pâtes alimentaires.