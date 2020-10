Le parquet a requis une peine de 2 ans ferme contre la prévenue Aminata Mbengue, attraite hier à la barre des flagrants délits pour acte contre-nature, pédophilie, détournement de mineure, corruption de mineure et enregistrement d’images à caractère pornographique infantile. La jeune fille, qui avait reconnu les faits lors de sa première comparution, en avouant avoir entretenu des rapports sexuels avec la mineure P. F., a réitéré ses aveux confirmés par sa partenaire mineure.

"Je suis choquée par tout ce qui a été dit à la barre", n'a pu s'empêcher de dire, hier, la représentante du parquet à l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar. Tout comme la parquetière, le public clairsemé présent dans la salle a été sonné par les aveux d’Aminata Mbengue et de la mineure P. F. dite ‘’Pina’’. Les deux ont avoué avoir entretenu des rapports sexuels à deux reprises. Même à l'enquête, Mlle Mbengue a soutenu qu'elle ignorait le nombre de fois.

‘’Pour commencer, elle ne m'a jamais détournée. Elle ne m'a jamais forcée à faire quoi que ce soit. Je l'ai connue en décembre 2019. Le jour où je lui ai rendu visite, j'ai dormi dans sa chambre. Je lui ai fait croire que j'avais 19 ans", raconte-t-elle en riant. "Pourquoi tu lui as menti, alors que tu as 16 ans ?", interrompt la présidente. Poursuivant, la mineure révèle avoir fait croire à sa mère qu'elle allait passer la nuit chez une de ses cousines. "Elle était une soeur pour moi, parce qu'elle me conseillait, mais on ne sortait pas ensemble et on n'a jamais noué une relation amoureuse. J'avoue qu'on a couché deux fois et on a arrêté", ajoute Pina.

Toutefois, elle a fini par charger la prévenue, car Aminata Mbengue l'avait menacée de publier ses vidéos obscènes sur les réseaux sociaux.

Poursuivie pour acte contre-nature, pédophilie, détournement de mineure, corruption de mineure et enregistrement d’images à caractère pornographique infantile, A. Mbengue a contesté. "Après qu'on s'est connu, nous sommes devenues des amies par la suite.

Elle m'a envoyé une vidéo obscène d'elle. Je l'ai conseillée de ne plus le faire avant que je ne la supprime. J'ai couché avec elle deux fois et je reconnais que c'est une erreur. C'était la première fois que je le faisais et je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire", confesse la jeune fille de 26 ans. Elle ajoute qu'elle pensait que la victime avait 20 ans. "Est-ce que vous l'avez bien regardée ? Vous vous leurrez en pensant qu'elle a 20 ans", a martelé la parquetière en reprochant à Aminata d'avoir participé à la perversion de Pina.

Pour autant, elle estime que la mineure, qui est en détention dans l'attente de son jugement par le tribunal pour enfants, "n'est pas excusée par sa minorité". " C'est dans le cadre de leur relation amoureuse qu'elle a envoyé sa vidéo à la prévenue qui l'a supprimée lorsqu'elle a su que l'affaire a éclaté", a-t-elle soutenu, avant de solliciter 2 ans ferme contre Aminata Mbengue. L'avocate de cette dernière, Me Mamadou Seck, a plaidé une application bienveillante de la loi. Son argumentaire est que la mineure avait déjà commencé ses pratiques ailleurs et avec d'autres filles plus âgées que sa cliente.

Le délibéré est attendu pour le 4 novembre.

CHEIKH THIAM