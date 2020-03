Ça a failli passer inaperçu, mais heureusement que certains esprits bien patriotes veillent au grain pour rendre hommage, même par le truchement d’un anniversaire, aux hommes qui le méritent. Lui, c’est Amadou Makhtar Mbow qui a soufflé hier ses….99 bougies.

Né à Dakar en 1921, c’est seulement à 18 ans, qu’il prend part à la Seconde Guerre mondiale sous le drapeau français. Il rejoint l’armée de l’air en tant qu’engagé volontaire en mars 1940 pour la durée de la guerre. Démobilisé en octobre 1940, il est rappelé à l’activité en janvier 1943, avant d’être à nouveau démobilisé en 1945.

Il poursuit des études d’ingénieur aéronautique en France, tout en décidant de passer son baccalauréat en lettres modernes qui lui ouvre les portes de la Sorbonne. Il y obtient une licence ès-lettres d’enseignement et préside parallèlement l’Association des Étudiants de Paris, puis fonde la Fédération des Étudiants africains en France. Mbow a sillonné le monde et son pays, pour avoir été au début des années 50, professeur au collège de Rosso en Mauritanie, avant de revenir au Sénégal où il sert à Darou Mousty, Badiana, Sénoudébou puis Gaya, le lycée Faidherbe de Saint-Louis, puis à l’École normale supérieure de Dakar.

Mais Mbow s’est surtout engagé dans la lutte pour l’indépendance, avant de devenir ministre de l'Éducation nationale (1966-1968), puis de la Culture et de la Jeunesse (1968-1970) et député à l’Assemblée nationale, au Conseil exécutif en 1966 et au Conseil municipal de Saint-Louis. Il est nommé directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987. Mais l’un des faits marquants, c’est lorsqu’il accepte d’assurer la Présidence des Assises nationales du Sénégal lancées par le Front Siggil Senegaal contre le Président d’alors Me Abdoulaye Wade

Mbow est intronisé au Méridien Président ; ce qui accélère la roue politique. Me Wade se focalise sur lui et le programme des Assises nationales en ‘’oubliant’’ Macky Sall qui n’aura aucun mal à se frayer son chemin et se faire élire en 2012 Président du Sénégal. Incontestablement, c’est un homme qui a compté dans l’histoire politique du Sénégal.