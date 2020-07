L’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) a, dans un communiqué, encouragé l’activation du levier juridique dans l’affaire Moustapha Cissé Lo. L’Adha invite toutefois les autorités compétentes à aller jusqu’au bout de leur logique et à ne pas s’arrêter en si bon chemin. ‘’En effet, l’Adha demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire, de sorte que toutes les responsabilités soient situées et les sanctions méritées prononcées.

La loi devant s’appliquer dans toute sa rigueur et en toute impartialité, Adha lance ainsi un appel solennel à la justice afin qu’une enquête soit ouverte et que toutes les autorités impliquées dans les accusations de détournement de deniers publics soient convoquées et entendues conformément à la réglementation en vigueur’’, souligne-t-on dans le document.

Elle invite ainsi le parquet à tirer au clair ces graves accusations de détournement de deniers publics qui ne sauraient être acceptés, surtout émanant de personnalités ayant en charge la destinée de tout un peuple. La structure s’est également interrogée sur le sort réservé aux nombreux scandales qui ont vu le jour ces dernières années et impliquant de près ou de loin des autorités publiques. Il s’agit, relève-t-on dans le communiqué, entre autres, des affaires Prodac, Petrotim.