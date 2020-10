La situation chaotique en Guinée préoccupe Action pour les droits humains et l’amitié (Adha). L’organisation de la société civile ‘’appelle ainsi les autorités compétentes, le gouvernement à faire preuve de retenue, de veiller au respect de la dignité humaine et à respecter le droit à la liberté d’expression et de manifestation pacifique du peuple guinéen, comme le stipule la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples (CADHP) ainsi que plusieurs instruments nationaux, régionaux et internationaux dont la Guinée est signataire’’.

La crise postélectorale a déjà occasionné une dizaine de morts entre les partisans de l’opposant Cellou Dalein Diallo et le président sortant Alpha Condé que la commission électorale vient de déclarer vainqueur au premier tour. C’est ainsi que l’Adha se dit ‘’profondément préoccupée par l’ampleur des pertes en vies humaines notées dernièrement sur l’ensemble du territoire national guinéen et exige des autorités compétentes que toute la lumière soit faite sur cette situation’’.

Dans la même disposition, l’Adha exige l’arrêt total d’intimidation de la part de la police guinéenne et interpelle la CENI (Commission électorale nationale indépendante) à la neutralité et le gouvernement guinéen à la transparence, tout en évitant toute forme de répression ainsi qu’un possible hold-up électoral.