Opposé au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions (18 février - 11 mars), le Borussia Dortmund, 3e de la Bundesliga, brille principalement par son potentiel offensif, qui pourrait encore être amplifié par l'arrivée du Norvégien Erling Haaland.

Le point fort du Borussia : un gros potentiel offensif

Fidèle à sa réputation, le BVB version 2019-2020, troisième de la Bundesliga, brille par son potentiel offensif. Cette saison, ils sont pas moins de huit joueurs à être en concurrence pour trois places (Marco Reus, Paco Alcacer, Mario Götze, Thorgan Hazard, Raphaël Guerreiro, Julian Brandt, Jacob Bruun Larsen, Jadon Sancho). Avec trente-sept buts inscrits en quinze journées de Championnat, le Borussia possède la troisième meilleure attaque derrière le Red Bull Leipzig (42) et le Bayern Munich (41) avec une moyenne de 2,5 buts par rencontre.

L'homme le plus en forme cette saison est Jadon Sancho, auteur de huit réalisations et qui a délivré neuf passes décisives depuis le début de la saison, malgré quelques problèmes disciplinaires. Depuis quelques semaines, Thorgan Hazard se rapproche de son meilleur niveau, à l'image de l'international allemand Julian Brandt qui a su élever son niveau de jeu comme milieu offensif axial.

Les dirigeants du BVB ont par ailleurs reconnu leur erreur de ne pas avoir enrôlé un attaquant de pointe supplémentaire, capable de soulager Paco Alcacer, plus souvent à l'infirmerie que sur les pelouses. Mais, d'ici au match aller face au PSG dans la Ruhr, ils vont tenter de frapper fort en recrutant la pépite norvégienne Erling Haaland, liée au Red Bull Salzbourg jusqu'en juin 2023.

Le point faible du Borussia : une défense fébrile

Comme souvent, sa défense constitue son tendon d'Achille. S'il a longtemps cru pouvoir apporter de la stabilité à son équipe en insistant sur une défense à quatre, Lucien Favre semble avoir trouvé la clé depuis plusieurs semaines en alignant une défense à trois avec le Suisse Manuel Akanji à droite, Mats Hummels dans l'axe et l'ancien Parisien Dan-Axel Zagadou à gauche.

Mais ces derniers temps, elle a encore montré trop de signes de fébrilité et un manque cruel d'équilibre, elle qui a souvent été sauvée par son gardien de but Roman Bürki, actuellement dans une forme étincelante. Si sa défense est à ce point bancale, c'est également lié au manque d'impact aux deux postes de milieu défensif, où Axel Witsel (actuellement blessé) est loin de son niveau de la saison passée et Julian Weigl guère convaincant.

L'homme clé : Marco Reus

Le Capitaine du Borussia est la figure emblématique du BVB, lui qui est né à Dortmund et qui se voit bien rester dans le Bassin de la Ruhr jusqu'à la fin de sa carrière. Souvent blessé ces dernières années, l'international allemand (44 sélections, 13 buts) a disputé la meilleure saison lors du dernier exercice, depuis ses débuts en pros il y a onze ans. Mais depuis cet été, il éprouve de grandes difficultés à exploiter pleinement son potentiel.

À l'exception du nul contre le FC Barcelone (0-0) en phase de poules de la Ligue des champions au cours duquel il avait manqué un penalty, Reus a été décevant, notamment lors des deux confrontations face à l'Inter (1-2, 3-2) et au Camp Nou (1-3). Dans un peu plus de deux mois, Lucien Favre espère que son joueur préféré, qu'il avait déjà eu sous ses ordres au Borussia Mönchengladbach en 2011-2012, aura retrouvé sa meilleure forme. « Marco fait partie de ces joueurs capables de faire la différence à tout moment », a souvent répété le technicien suisse.

