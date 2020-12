Aeroport  

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens mise sur les infrastructures, pour la relance du hub aérien sous-régional. Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, il est indiqué qu’une troisième réunion du comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre du Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (Pras) s’est tenue hier.

D’après les signataires de la note, le gouvernement du Sénégal a initié d’importants projets dans le sous-secteur des transports aériens, afin de mieux contribuer à la connectivité du territoire national pour un développement durable et inclusif. Le premier volet de ce programme s’est ainsi matérialisé par une signature entre le ministère du Tourisme et des Transports aériens, et la société tchèque Transcon Electronic Systems, le 18 novembre 2017, un contrat de conception et de construction d’un montant de 98 985 101 232 F CFA, soit 150 901 814,09 €. Cette collaboration concerne la construction des aéroports de Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Kédougou, Tambacounda et Ziguinchor.

...Le financement de ce premier volet, renseigne-t-on, est prévu pour une durée de 47 mois et est assuré à hauteur de 85 % par les bailleurs tchèques et les 15 % seront couverts par la partie sénégalaise. Pour ce qui est du second volet du Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (PRAS), il concerne la mise aux normes des aéroports de Podor, Bakel, Simenti, Kolda, Sédhiou, Cap Skirring et Linguère dont les travaux préliminaires sont confiés à AIBD SA.

‘’Le cadre de mise en œuvre de ce programme a été institué par arrêté primatoral n°2018-9060 du 26 avril 2018 relatif à sa création et son fonctionnement. Il est constitué d’un comité de pilotage (Copil) chargé d’assurer les orientations du programme, la validation des options stratégiques et des rapports d’exécution des travaux, de comités locaux de suivi et d’une unité opérationnelle (UNO)’’, rapporte la note.

Il est rappelé, en outre, que deux réunions de comité de pilotage se sont tenues respectivement le 5 juillet et le 22 novembre 2018. Le premier Copil a permis d’installer ses membres et de présenter les études techniques préliminaires (Saint-Louis et Matam) et le deuxième a porté sur l’approbation de la conception détaillée de Saint-Louis. La rencontre d’hier a ainsi permis de faire l’état des lieux des deux volets précédents. Ce, afin de trouver des pistes de solution à la question des impenses pour l’aéroport de Saint-Louis, dont la remise du site a été faite en juillet dernier, et d’informer les membres du Copil sur le projet d’héliport de Toubacouta.