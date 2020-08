Le procureur de la République près le tribunal d’instance de Tivaouane, Babacar Diop, a décidé de ne pas communiquer les résultats de l’autopsie effectuée pour déterminer les circonstances qui ont conduit à la mort de trois membres d’une même famille à Tivaouane et inhumés ce jeudi. Il dit attendre le rapport de l’enquête qui suit toujours son cours.

Les conclusions du médecin légiste effectuées sur les corps de Cheikh Kane, son épouse Panda Bâ et leur fille Adama, pour élucider ce drame survenu dans la nuit du samedi au dimanche derniers à Tivaouane, sont connus. Mais pas du grand public qui doit encore prendre son mal en patience. Le procureur de la République près le tribunal d’instance de Tivaouane en a ainsi décidé. Babacar Diop estime que le moment n’est pas propice pour révéler les résultats de l’autopsie.

Pour se défendre, il invoque la thèse de l’enquête qui, dit-il, n’est pas encore arrivée à son terme. Pour lui, il faut que le rapport complet de la police technique et scientifique soit disponible avant de communiquer là-dessus.

Qu’est-ce qui motive la décision du maître des poursuites ? Pourquoi autant d’attente ? Y’a-t-il des non-dits dans cette affaire ? Des questions sans réponse aucune. Alors que le procureur de la République était prêt à faire face à la presse, mardi dernier, pour livrer les premiers éléments de l’enquête. La famille des victimes s’était enthousiasmée à l’idée d’en savoir plus et d’obtenir au moins des informations supplémentaires sur cette tragédie. Puis, l’information faisant état de la conférence de presse a été démentie.

Selon nos sources, le maître des poursuites n’a pas reçu l’aval du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès. Son supérieur hiérarchique lui aurait suggéré d’attendre les résultats de l’enquête. Pourquoi annuler une conférence de presse à quelques heures seulement de sa tenue ? Une autre interrogation sans réponse !

En tout cas, Cheikh Tidiane Kane, membre de la famille et homonyme du défunt, a confirmé que c’est le procureur près le tribunal d’instance de Tivaouane qui leur avait annoncé son face-à-face avec les journalistes. Et pourtant, pour les besoins de l’autopsie, les corps de Cheikh Kane, Penda Bâ et de leur fille de moins de 2 ans, Adama Kane, ont été transférés à Dakar mardi dernier. De retour dans la ville sainte de Tivaouane 24 heures plus tard, les corps ont finalement été remis aux membres de la famille afin qu’ils puissent procéder à leur inhumation. Elle a été effective ce jeudi.

Les trois membres de cette même famille retrouvés morts le week-end dernier au quartier cité Dabakh, reposent désormais dans les villes saintes de Tivaouane et de Ndiassane. Ainsi, Cheikh Tidiane Kane et sa fille Adama ont été inhumés aux cimetières Khalkhouss de Tivaouane. Ils partagent, dit-on, la même tombe. Son épouse Penda Bâ, quant elle, a été inhumée aux cimetières de Ndiassane, près de son père.

GAUSTIN DIATTA (THIES)