L’affaire des armes saisies connait de nouveaux rebondissements, avec l’inculpation et la mise sous mandat de dépôt du vendeur d’armes Saliou Thiam et de son présumé fournisseur Cheikh Lo. Le dossier est confié au juge d’instruction du 1er cabinet.

Ainsi, Saliou Thiam et Cheikh Lo ne fêteront pas l’Aid el-Fitr en famille. Leur face-à-face avec le procureur de la République a corsé leur dossier. Ils sont inculpés et placés sous mandat de dépôt pour les délits de cession, détention non autorisée de munitions et d’armes des quatre premières catégories et mise en danger d’autrui contre tous.

Les autres chefs d’accusation contre les prévenus sont : fabrication d’armes de la 4e catégorie et achat illégal de munitions de la 1re catégorie. Le maître des poursuites a lancé un mandat d’arrêt contre toute personne impliquée dans cette affaire.

Pour rappel, Saliou Thiam a été arrêté, le samedi dernier, par les éléments du poste de police de Gouy Mbind, avec 110 armes à feu de divers calibres dont 18 PA, 21 armes de fabrication artisanale PA, 71 fusils, 807 munitions dont 634 pour PA, 53 pour CAP, 98 munitions de guerre, 16 chargeurs et 2 jumelles. Il a bénéficié, hier, d’un retour de parquet. Il a dénoncé son présumé fournisseur, Cheikh Lo, un notable de la ville de Darou Mouthy, arrêté au mois de novembre dernier avec 750 munitions à Pékesse.

Boucar Aliou Diallo