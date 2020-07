Suite au décès du chauffeur Bacary Sané à Kolda, sa famille est montée au créneau. Elle dément la thèse médicale qui affirme que M. Sané est mort de Covid-19.

Qu’est-ce qui a emporté, ce samedi 5 juillet, à l’hôpital régional de Kolda, le chauffeur de ‘’7 places’’ domicilié au quartier Sinthiang Tountouroung de la commune de Kolda ? En se référant à la déclaration des spécialistes de la santé, Bacary Sané, âgé d’environ 71 ans, est mort du coronavirus à 8 h 15 mn. C’est ce qui est inscrit sur le certificat de genre de mort. Mais c’est à 13 h exactement que la nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre dans la capitale du Fouladou et les réseaux sociaux ont explosé. La tension est ainsi montée d’un cran. Presque tous les membres de la famille et certains amis et voisins n’ont pas cru à l’information officielle donnée par les autorités sanitaires en charge de la pandémie.

Hier, la famille a fait face à la presse, vers 17 h, pour démentir l’information. Amadou Sané, fils ainé du défunt, est formel : ‘’Mon père n’est pas mort du coronavirus. Les déclarations du médecin sont archi-faux. Il ne cherche qu’à obtenir la promotion. Mon père souffrait, depuis plus de six ans, d’une maladie pulmonaire. Car il était chauffeur au niveau de l’usine de coton, de 1972 à 2013, année de sa retraite. Donc, il était en permanence en contact avec les produits toxiques.’’

Pour étayer sa thèse, il avance : ‘’Si vraiment mon père est mort du coronavirus, pourquoi les membres de la famille ne sont pas confinés ? Vous constatez vous-mêmes que les membres de la famille circulent comme ils veulent dans la ville de Kolda. Pourquoi les docteurs qui l’ont consulté au camp militaire, aux urgences de l’hôpital régional, en passant par la médecine générale de l’hôpital, ne sont pas mis en quarantaine ?’’

Aujourd’hui, la seule chose dont est sur Amadou Sané, est qu’avant de passer de vie à trépas, son pater était seul avec les médecins. ‘’Dans la salle d’hospitalisation, mon père m’a dit que les médecins lui avaient fait une prise de sang sans lui expliquer le pourquoi. Alors, je me demande pourquoi prendre le sang d’un malade ; à quoi cela va servir ?’’, se demande-t-il.

Quoi qu’il en soit, la famille Sané considère que ‘’les déclarations des techniciens de la santé sont fausses à tout point de vue. Bacary Sané n’est pas décédé de la Covid-19’’, reste-t-elle convaincue.

NFALY MANSALY