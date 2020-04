Affaire Hiba Thiam

Six individus ont été interpellés, après une soirée qui a mal tourné, vendredi dernier, et au cours de laquelle une personne, Hiba Thiam, est morte. Depuis, une enquête est ouverte. Hier, les prévenus ont fait face au juge du 8e cabinet, Mamadou Seck.

Dame Amar, défendu par Me Tom Diagne, est envoyé en prison, alors que Louty Bâ, défendu par Me Bamba Cissé, et Amadou Niane, représenté par Me Ousmane Sèye sont placés sous contrôle judiciaire.

Alya, la Franco-Sénégalaise présentée comme la petite amie de Dame Amar, est également placée sous mandat de dépôt, ainsi que Djibril Ndiogou Bassel alias ‘’Nekh’’. Ils seront jugés en correctionnel.