Affaire Karim Wade

Un autre revers pour le Sénégal, dans sa bataille judiciaire contre Karim Wade, en France. Le tribunal de première instance de Monaco a débouté, pour la deuxième fois, l’Etat du Sénégal de sa demande d’exéquatur lié à l’arrêt qu’avait rendu la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) à Dakar, en 2015.

L’agent judiciaire du Sénégal, Antoine Felix Diome, réclamait la saisie de 24 comptes bancaires appartenant à Karim Wade et ses camarades Ibrahima Aboukhali alias ‘’Bibo Bourgi’’, son frère Karim Aboukhalil et Mamadou Pouye, aux titres des dommages et intérêts auxquels la Crei avait condamné les 4 hommes.

En 2018 déjà, le tribunal correctionnel de Monaco avait débouté en appel l’Etat du Sénégal de sa demande de saisie des mêmes comptes, dans le cadre d’une procédure au pénal. Ces deux jugements s’ajoutent à la décision rendue par la justice française qui s’était, quant à elle, opposée à la confiscation des biens de Karim Wade dans l’Hexagone.

Ainsi, malgré la grâce présidentielle accordée au fils de l’ancien président de la République et à ses camarades avec qui il était condamné, l’Etat continue de réclamer des dommages et intérêts auxquels la Crei avait condamné la bande à Karim.