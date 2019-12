Le feuilleton Lamantin Beach reprend de plus belle. Les avocats du promoteur de lutte Luc Nicolaï annoncent l’introduction d’un recours pour le faire libérer et s’étonnent de la concomitance entre cette arrestation et l’annonce du combat Modou Lo vs Ama Baldé.

L’arrestation du promoteur de lutte de Mbour, dans la nuit du jeudi au vendredi, a surpris plus d’un. En effet, alors qu’il était encore en liberté conditionnelle, Luc Nicolaï a été cueilli, alors qu’il venait juste d’officialiser le choc entre Modou Lô et Ama Baldé. Ses avocats ne comptent pas rester les bras croisés. Tout en respectant l’exécution de la décision juridique, Me Boubacar Cissé a promis de faire en sorte que son client ne séjourne pas longtemps en prison. Lui et ses collègues de la défense vont introduire un recours pour demander sa liberté.

‘’Nous allons demander la mainlevée du mandat au niveau de la chambre d'accusation de Saint-Louis, qui est la juridiction compétente, à notre avis, pour statuer sur ce cas. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle. La libération n'a pas été révoquée par le ministre de la Justice. Donc, cette libération conditionnelle empêche qu'on puisse le garder à nouveau en prison’’, informe Me Boubacar Cissé qui s’est prononcé au sortir de l’audition de son client, ce vendredi, au tribunal de grande instance de Mbour.

La mine sereine, Luc Nicolaï est arrivé sur les lieux vers 12 h 15 mn, tout de blanc vêtu. Il a directement été conduit à la cave, avant d’être auditionné par le procureur Youssou Diallo. Ce n’est que vers les coups de 14 h que l’audition du promoteur a pris fin. Il a réintégré le pick-up, direction Saint-Louis. Maitre Cissé a tenu à en donner la raison. ‘’Actuellement, il fait l'objet d'un transfert à Saint-Louis. Il sera mis à la disposition de l'Administration pénitentiaire de la Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis. Nous allons faire en sorte que Luc ne séjourne pas longtemps en prison. Sa place, ce n'est pas en prison’’.

Hier, Me Cissé n’a pas manqué de souligner la ‘’troublante coïncidence’’ entre cette arrestation et le décrochage du combat précité. ‘’Luc est un opérateur économique. Dès qu'il a ficelé le combat Modou Lo-Ama Baldé, cette affaire-là a subitement refait surface. Vous savez, le combat a été ficelé en début de semaine, et avant même la fin de la semaine, le mandat du 24 octobre 2017 est exécuté en fin d’année 2019’’.

IDRISSA AMINATA NIANG