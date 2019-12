Le patron Luc Nicolaï and Co a été arrêté hier à Thiès par la brigade de recherches de gendarmerie, en fin de matinée. Luc Nicolaï risque ainsi de retourner en prison et de passer Noël en détention. L'homme d'affaire est condamné à 5 ans de prison dont 4 ans ferme dans l'affaire de la drogue de Lamantin Beach. Il bénéficiait d’une liberté provisoire.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le monde de la lutte. L’arrestation de Luc Nicolai intervient seulement 24 heures, après l’annonce du choc tant attendu Modou Lo vs Ama Baldé. En effet, les Chambres réunies de la Cour suprême ont rejeté, en juillet dernier, le recours en cassation qu’il a introduit contre l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Louis le condamnant dans l’affaire de la drogue de Saly. Ses avocats considéraient que l’arrêt n’est pas conforme à la loi. Car, d’une part, il ne déclare pas la constitution de partie civile recevable de Bertrand Touly. Et d’autre part, les conseils du promoteur reprochaient aux juges d’appel de Saint-Louis d’avoir aggravé la peine initiale de 2 ans ferme, alors que Luc conteste les faits.

Mais les avocats de Bertrand Touly, René Louis Lopy et Houda, avaient demandé que le requérant soit déchu de sa requête, parce que celle-ci a été déposée tardivement, notamment au-delà d’un délai d’un mois, après la délivrance de l’arrêt. Ils ont invoqué aussi la non-exécution du mandat d’arrêt qui pesait sur le promoteur. En fait, les avocats avaient considéré que Luc Nicolaï devait se constituer prisonnier, avant d’introduire sa requête. ‘’Il devait se constituer prisonnier la veille pour que sa requête soit recevable’’, avait soutenu Me Moussa Félix Sow, devant la Cour suprême.

Mais, Me Baboucar Cissé avait répliqué : ‘’On vous demande de violer la loi en disant de rejeter, puisque notre client ne s’est pas constitué prisonnier. Où est-ce qu’on l’a écrit ? On vous demande de violer la loi’’.

Mais, l’avocat général avait abondé dans le même sens que les conseils de la partie civile. D’après Ndiaga Yade, l’arrêt a été délivré le 7 février 2018 et le recours déposé le 12 février. Dès lors, il estimait que la requête n’est pas atteinte par la déchéance. Le maitre des poursuites avait également rejeté l’argument de la non-exécution du mandat d’arrêt, au motif que ce n’est pas une obligation légale. Néanmoins, il avait requis le rejet du pourvoi, car ‘’tous les moyens, disait-il, qui soutiennent le pourvoi ne sont pas fondés’’.

Après délibéré, les juges des chambres réunies avaient rejeté le pourvoi de Luc Nicolaï.

Dans cette affaire, le promoteur et ses complices ont été arrêtés, suite à la découverte de la drogue dans le bureau de Bertrand Touly, Pdg de l’hôtel Lamantin Beach. Selon des éléments du dossier, la drogue avait été introduite dans le bureau de M. Touly pour le faire chanter, puisque la somme de 100 millions lui avait été réclamée. Même si le coup a foiré, le promoteur et ses complices doivent lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 100 millions de francs Cfa et 200 millions pour le bénéfice de l’hôtel.

Rejugé par la Cour d’appel à Dakar, Luc Nicolaï avait écopé de 5 ans dont 3 ans ferme. Non content de la décision, d’autant plus qu’en première instance, le tribunal correctionnel de Dakar l’avait condamné à 5 ans dont 2 ans ferme, il s’était pourvu en cassation. La Cour suprême avait cassé l’arrêt et renvoyé le dossier à la Cour d’appel de Saint-Louis. A la surprise du promoteur, celle-ci avait corsé la décision. Une décision conformée par la Cour suprême, puisque les chambres réunies ont rejeté son pourvoi contre l’arrêt.