Des membres de l’opposition sénégalaise manifestent leur soutien à Ousmane Sonko, incriminé dans une affaire de viol et menaces de mort. Ils estiment que le parlementaire est victime d’un complot politique et appellent ainsi à une mobilisation pour mettre fin aux agissements du régime.

Le leader du Pastef fait, depuis quelques jours, l’objet d’accusations de viol et de menaces de mort. Ousmane Sonko devait d’ailleurs déférer, aujourd’hui, à une convocation de la Section de recherches, dans cette affaire qui l’oppose à une employée d’un salon de massage. Une affaire qui alimente les débats sur la place publique, depuis vendredi.

Seulement la classe politique, particulièrement l’opposition sénégalaise, s’est déjà faite une opinion sur le sujet. Pour beaucoup, il s’agit, en effet, d’une tentative de liquidation d’un opposant devenu très encombrant. Dans sa première réaction d’ailleurs, le parlementaire a rappelé ses différentes bisbilles avec le régime en place.

‘’Après les financements russes, après les liens avec le MFDC, après les financements par l'Etat islamique, après la plainte pour diffamation portant sur les 94milliards, après la plainte fantoche de Franck Timis et tutti quanti, quanti, près les dizaines de millions de Tullow oïl, après les mallettes de Karim Wade et Yaya Diamé, etc. Voici venue l'affaire des viols "répétitifs" sous la menace de deux pistolets, en présence de témoins et avec envoi préalable de SMS par le violeur pour annoncer son arrivée à sa victime. Aucun homme politique n'a jamais été autant diffamé, calomnié et persécuté, en si peu de temps. Et c'est révélateur de leurs tentatives de déstabilisation, aussi inlassables que vaines’’, écrivait le Parlementaire dans un post sur Facebook.

Une position qu’il partage avec son allié et membre de la coalition Taxawu Senegaal, pour qui, au-delà de l’opposition, c’est la démocratie sénégalaise qui est visée. ‘’Au peuple sénégalais, particulièrement à la jeunesse sénégalaise, ce n’est pas Sonko, Khalifa ou Karim qui sont visés mais plutôt la démocratie, la République et la Nation qu’on cherche à museler et (à) étouffer’’, a réagi Barthélémy Dias, dans un post.

Dans la même veine, le maire de Djidah Thiaroye Kao estime que les opposants subissent ces persécutions dans ce pays, depuis 2012. Cheikh Dieng évoque, à cet effet, ‘’l’affaire Karim Wade, accusé de détournement, mis en prison sans aucune preuve et exilé, ainsi que celle de Khalifa Sall qui, pour des procédures de gestion, a été accusé, mis en prison avec une violation de tous ses droits et empêché de participer à l’élection présidentielle. Moi-même, j’ai été accusé de vouloir bruler la ville avec des pneus qui étaient dans ma mairie et qui devaient servir à des opérations de reboisements. Aujourd’hui, c’est le tour d’Ousmane Sonko qui est en train d’être trainé dans la boue’’.

‘’Le caractère loufoque des accusations’’

Le chargé des élections au Parti démocratique sénégalais qui précise, toutefois, que sa formation politique ne s’est pas encore prononcée sur la polémique, est d’avis que cette histoire vise à détruire la réputation d’un homme. ‘’Il faut aussi voir le caractère loufoque des accusations qui sont tellement grotesques. Nous sommes devant des méthodes qui visent à éliminer un opposant et à détruire sa réputation’’, s’insurge-t-il.

Babacar Diop du FDS/Les Guelwaar est plutôt optimiste. Il pense que les gens ‘’honnêtes’’ comprennent que Sonko est victime ‘’d'une machination honteuse du régime de Macky Sall qui cherche par tous les moyens à salir (son) image. La sueur de (son) engagement sans faille au service de la patrie (le) disculpera’’.

Ces acteurs politiques appellent, à cet effet, les citoyens à la mobilisation pour mettre fin à ces agissements. Dr Cheikh Dieng, joint par EnQuête, pense qu’une riposte de l’ensemble des patriotes et des démocrates de ce pays s’impose pour contrecarrer les visés du pouvoir à éliminer toutes formes d’opposition qui risquent de se dresser contre lui et faire face à sa troisième candidature. Au même moment, Barthélémy Dias souligne que ‘’nous avons le devoir et la responsabilité de nous mobiliser pour arrêter ces vermines qui ont décidé de parasiter notre avenir et celui de toute une Nation’’. Cheikh Dieng pense d’ailleurs que le pouvoir fera tout pour enfoncer le leader du Pastef et ne reculera que devant la mobilisation pour faire échouer la tentative de liquidation.