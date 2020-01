CONSEIL DES MINISTRES

Les mesures phares de Macky Sall

En conseil des ministres, hier, le président de la République a rappelé son initiative de mise en place ‘’d’une instance inclusive de concertation afin de réunir, dans la communion et le respect des diversités, toutes les forces vives de la Nation autour de réflexions majeures pour l’avenir économique et social du Sénégal’’. Dans la même veine, il a demandé aux différents représentants de l’Etat, d’adopter une posture d’anticipation par une communication efficace sur les enjeux et défis de la réalisation des politiques publiques. Ainsi, tient-il à faire de 2020 ‘’une année de prospérité et de bonheur pour toutes les familles ; une année de consolidation des performances économiques et sociales du Sénégal dans la paix, la stabilité, la solidarité, le bien-être collectif et le dialogue national renforcé’’.

Par ailleurs, le Président Macky Sall est également revenu sur les questions économiques et sociales. Ainsi, au titre du basculement de la gestion publique en mode budgets - programmes, il a demandé au ministre des Finances et du Budget de faire le point sur les diligences effectuées pour son effectivité en 2020 dans la dynamique d’ancrage d’une culture de performance.

Evoquant la gouvernance du secteur de l’eau, le chef de l’Etat a invité le ministre de l’Eau et de l’Assainissement à consolider sa modernisation par le renforcement des performances des structures publiques et privées impliquées, dans une optique de synergies et de mutualisation des actions et ressources. Macky Sall s’est aussi prononcé sur la campagne de commercialisation arachidière en cours. Et c’était pour demander au Ministre de l’Agriculture, en relation avec les ministres concernés, de mettre en place des dispositifs innovants permettant le suivi rapproché de la présente campagne.

Par ailleurs, le président de la République a rappelé au ministre de la Communication, en accord avec ses collègues des finances et de l’économie numérique, ‘’l’urgence de finaliser, dans les meilleurs délais, l’évaluation globale de la concession de service public de l’audiovisuel pour la construction et l’exploitation d’une infrastructure de Télévision Numérique Terrestre (TNT). A cet effet, il a invité le Gouvernement à accomplir les diligences nécessaires pour le basculement numérique intégral durant le premier semestre 2020’’, lit-on dans le communiqué. Qui renseigne que l’Etat compte également accélérer la révision de la règlementation de la circulation des gros porteurs afin de lutter avec efficacité contre la recrudescence des accidents et, d’autre part, de veiller au suivi spécial de la situation de la société ‘’Dakar- Dem- Dik’’.