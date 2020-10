Ousmane Sonko soutient que le régime est animé d’une boulimie foncière qui explique l’expulsion des familles de Terme Sud. Il invite les Sénégalais à les soutenir via le téléthon enclenché. Quant à la justice sénégalaise, il estime qu’elle doit arracher son indépendance.

L’affaire des familles expulsées de Terme Sud continue de défrayer la chronique. Hier, en conférence de presse, Ousmane Sonko a emboité le pas à l’activiste Guy Marius Sagna qui dénonçait ‘’un deal étatique’’. Documents à l’appui, le leader de Pastef/Les patriotes a été sans appel : ‘’Cette histoire n’a rien à voir avec un Etat qui veut reprendre ses logements de fonction. C’est plutôt un coup de force, un deal étatique qu’est en train d’exécuter le ministère de l’Urbanisme pour récupérer le site. Il faut que les Sénégalais comprennent que ce n’est pas l’affaire de l’armée. L’inclusion de l’armée est un abus. Il s’agit plutôt d’un dossier entre une coopérative privée nommée Comico et des gens qui occupent un terrain de l’Etat et non un terrain de l’armée. C’est une escroquerie foncière. Je pèse bien mes mots.’’

Selon le député, plusieurs conditions n’ont d’ailleurs pas été respectées dans la cession du site de Terme Sud. L’Etat, explique-t-il, aurait dû, au préalable, passer devant l’Assemblée nationale pour le vote d’une loi, en cas de cession de terrain nu. Par ailleurs, pour des terrains à bâtiments, il revient au gouverneur de se prononcer en premier sur la question. Sauf que, dans le cas de Terme Sud, les demandeurs se sont directement présentés au directeur des Domaines. ‘’La vente faite à Comico est illégale. Certes, l’Etat a le droit de vendre la terre, mais dans quelles conditions ? Raison pour laquelle, en première instance, le tribunal a tranché en faveur de ces familles, parce que ces conditions n’ont pas été respectées. Mais, en appel, le juge n’a pas dit le droit ; il a validé la vente en dépit des articles 40 et 41 du Code des domaines. La Comico n’avait pas la qualité pour expulser les gens’’, insiste-t-il.

Et l’origine de ‘’cette boulimie foncière’’ grandissante au Sénégal provient d’une circulaire datant de 2006, ayant pour auteur Macky Sall, à l’époque Premier ministre.

En effet, avant cette année, la loi exigeait le rejet, par la Direction des domaines, de toute demande de cession et de bail de terrain appartenant à l’Etat du Sénégal. Une décision que le Premier ministre avait trouvé ‘’trop rigide’’ au point de l’annuler au travers d’une circulaire. ‘’La volonté du prince s’est substituée à la volonté populaire’’, déplore Sonko. Il a confirmé le projet ‘’Zéro bidonville’’ évoqué, samedi dernier, par la plateforme Doyna. ‘’Terme Sud n’est pas un bidonville ; 800 personnes vivent là-bas sur 15 hectares. C’est la densité la plus faible de Dakar, sinon du Sénégal. En réalité, l’Etat prévoit la construction d’immeubles R+4 dont vont bénéficier des promoteurs privés : 88 iront aux familles et 3 200 appartements aux promoteurs. Le plan, c’est de récupérer des milliards sur la vente de ces terrains. Macky Sall doit avoir de la compassion pour les gens qu’il dirige. Ce gouvernement échoue partout, parce qu’il n’a pas d’empathie pour son peuple’’, ajoute-t-il.

Pour preuve, rappelle-t-il, les 500 parcelles de l’aéroport Léopold Sédar Senghor sont en train d’être partagées entre ministres. De son point de vue, c’est le président Macky Sall l’unique commanditaire de toutes ces ventes de terrains en cascade. ‘’On va se battre avec les familles de Terme Sud et j’invite les Sénégalais à participer au téléthon pour les soutenir. Elles ont besoin de 100 millions, mais avec une forte mobilisation, on peut arriver 500 millions de francs CFA’’.

‘’On a besoin d’une justice indépendante’’

Ousmane Sonko n’a pas manqué de se prononcer sur l’affaire du juge Téliko. ‘’On a besoin d’une justice indépendante. Mais ce gouvernement combat tous ceux-là qui font de leur mieux pour cette justice, qui se battent pour les faibles. On reproche au juge Souleymane Téliko d’avoir commenté une décision de justice. Pourtant, rien n’interdit de commenter une décision de justice. En plus, Téliko n’a pas agi en tant que magistrat en fonction, mais en tant que responsable d’un syndicat de magistrats. Le syndicaliste a le droit de commenter des décisions de justice’’, soutient-il.

Concernant l’affaire du juge Ngor Diop, il estime qu’un magistrat du siège détient une indépendance garantie par le principe d’inamovibilité. Selon Sonko, ‘’un magistrat du siège ne peut être affecté sans son consentement, ni sans nécessité de service encadrée par le Conseil de justice. C’est une lutte de tous les magistrats qui doivent se battre pour arracher leur indépendance. Faites bloc derrière votre collègue pour le rayonnement de la justice sénégalaise’’, a-t-il lancé.

EMMANUELLA MARAME FAYE