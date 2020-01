La Cour d’appel de Dakar a statué, hier, sur l’affaire Thione Seck et Alaye Djité. Dans son verdict, elle a infirmé partiellement la décision que le tribunal correctionnel avait rendue, suite à leur procès pour altération de signes monétaires ayant cours légal à l’étranger, blanchiment d’argent et tentative d’escroquerie.

En fait, la cour a confirmé le principe de l’annulation de la procédure et a infirmé par rapport aux actes subséquents. Une décision que rejette Me Abdou Dialy Kane de la défense. L’avocat du chanteur a ainsi soutenu que lui et ses collègues vont incessamment se réunir pour décider de la suite à donner à ce verdict et de la conduite à tenir pour obtenir gain de cause. Il a également évoqué la jurisprudence de l’affaire Khalifa Sall qu’il assimile à la décision rendue hier par la cour.

Au final, il espère des rebondissements sur le plan procédural, d’ici le 17 février, où l’affaire sera jugée au fond.

F. TALL