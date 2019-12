Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (Maese), Amadou Ba, a profité de son passage au ‘’Jdd’’, hier, pour lever certaines équivoques.

C’est avec des classiques du répertoire gouvernemental ‘‘apériste’’ que le ministre des Affaires étrangères a défendu la gestion de Macky Sall. Croissance à 6 % et plus depuis 2012, programmes de filets sociaux (bourses familiales, couverture maladie pour les moins de 5 ans, constructions de 10 600 salles de classe...). ‘‘Dire que la Banque mondiale, le Fmi et l’Ocde ne sont pas objectifs, c’est manquer de respect aux Sénégalais (...) On fait confiance au Sénégal... il n’y a pas de problème d'endettement’’, a-t-il défendu face aux critiques sur la politique d’endettement agressive du Sénégal.

Puis, le ministre d’aborder des questions d’actualité plus récentes et préoccupantes où son profil d’ingénieur financier a été plus mis à contribution que celui de diplomate. Comme le passage prochain du Cfa à l’Eco, la nouvelle monnaie qui devra circuler dans la zone Uemoa en 2020. Amadou Ba a essayé de dissiper les craintes nées de soupçons de dévaluation. ‘‘Il n’y a aucune raison de craindre la dévaluation. Il n’y a aucune raison de devoir toucher à la parité fixe. Notre économie au niveau de l’union (Ndlr : Uemoa) est sur les bons rails. Elle est bien portée par le Sénégal et la Côte d’Ivoire qui sont des pays très stables sur le plan macroéconomique. Donc, il n’y a rien qui puisse justifier qu’il y ait une évolution au niveau de la parité’’, a-t-il avancé devant Mamoudou Ibra Kane dans l’émission hebdomadaire ‘’Jury du dimanche’’ (Jdd).

A l’annonce du futur changement de monnaie samedi 21 décembre, des rumeurs persistantes ont soutenu qu’un réajustement de la parité monétaire actuelle du Cfa à l’euro (1 euro = 655 F Cfa) pourrait avoir lieu et passer à 1 200 Eco, soit le double de sa valeur. Si le ministre a nié toute dévaluation dans la zone Uemoa, il s’est abstenu de tout commentaire sur la situation du Cfa dans la zone monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).

Par ailleurs, l’Eco, qui était un projet de monnaie unique avec les quinze pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), sera expérimentée initialement dans l’espace Uemoa (huit pays) pour des raisons pratiques, selon Amadou Ba. ‘‘Techniquement, il va être difficile d’arriver à une monnaie unique de la Cedeao en 2020’’.

Le Maese confirme l’austérité budgétaire et annonce une enquête sur le consulat de Milan

Amadou Ba a également confirmé ‘’EnQuête’’ dans sa parution du 4 juillet 2019 où il a été question de l’article ‘‘Allègement de la carte consulaire : l’austérité budgétaire rattrape la diplomatie’’. Le Maese a affirmé qu’il a reçu la directive de ‘‘travailler sur la carte diplomatique’’, en vue d’une cure d’amaigrissement dans les représentations consulaires. Ainsi, la suppression de tous les bureaux économiques est envisagée et les quatorze consulats généraux que compte le pays seront revus à la baisse. Quant aux consulats généraux de Bordeaux et de Lagos, ils seront remplacés par un bureau consulaire pour une économie budgétaire totale de 2 milliards 500 millions en 2020, a annoncé Amadou Ba. Le dossier est dans le circuit.

‘‘Le travail technique est prêt. Rationalisation ? Oui, l’Etat a peu de ressources et les réformes sont douloureuses’’, a-t-il déclaré, se félicitant que le Sénégal ait réussi, grâce à l’action diplomatique de Macky Sall, à s’affranchir du ‘‘cercle du feu qui l’entourait’’.

Quant à l’affaire de l’immeuble abritant le consulat général à Milan, dont l’acquisition par le Sénégal a récemment défrayé la chronique, le ministre a annoncé une enquête en cours pour faire la lumière dans cette affaire. ‘‘Il semblerait que durant la transaction, il y a eu des pots-de-vin. L’enquête est en cours’’, a-t-il déclaré. Le bâtiment en question est un immeuble de trois niveaux qui se situe à Viale Certosa 187, dans la capitale italienne et qui était pris en location depuis 2015. Les négociations pour l’acquisition ont été menées par Rokhaya Ba Touré, Consul général du Sénégal à Milan, qui a bel et bien reçu le feu vert des autorités sénégalaises. ‘‘Elle avait sollicité et obtenu l’accord du ministère des Affaires étrangères et des Finances pour acheter les locaux. L’opération avait même été jugée rentable’’, a avancé le Maese.

Mais entre le départ de l’ancien ambassadeur en Italie, Saliou Touré, et l’installation de son remplaçant Pape Abdoulaye Seck, 850 millions de F Cfa se seraient envolés, d’après le journal ‘’L’As’’, dans cette transaction immobilière d’une valeur de 3 millions d’euros.

‘‘Je ne suis pas dans le ‘guissaané’ (divination) politique’’

Amadou Ba, Inspecteur des impôts, Amadou Ba, Directeur des Domaines, Amadou Ba, Ministre des Finances, Amadou Ba, membre de l’Apr, Amadou Ba, Maese... Et le passage à l’échelle, Amadou Ba, Président de la République ? Quand on en vient à cette question, l’enthousiasme du ministre est manifestement douché, l’obligeant même à adopter une posture moralisatrice. ‘‘Il y a des questions qui, par décence, ne devraient pas être abordées de cette manière’’. Amadou Ba ne comprend pas que la question du 3e mandat ou de la succession de Macky Sall surgisse à peine neuf mois après sa réélection. ‘‘On n’est pas en 2024. Je ne suis pas dans le ‘guissaané’ politique’’, s’est-il défendu à la question de ses ambitions présidentielles.

A propos du dernier scrutin présidentiel d’ailleurs, le Maese s’est offusqué des soupçons qui ont fait de lui le bailleur de fonds masqué de l’opposant Ousmane Sonko. ‘‘Dire que j’ai financé sa campagne m’a fait très mal. Je dois l’avouer. Je suis un haut fonctionnaire. Je connais l’Etat. La loyauté est une vertu sur laquelle je ne transige pas. Je ne peux pas être dans un parti, membre du Secrétariat exécutif, avoir la confiance du chef du parti, travailler pour sa réélection et en même temps mettre en œuvre une politique contraire pour donner des ressources à quelqu’un qui cherche à détruire le système. C’est un non-sens’’, s’est-il défendu.

De la même manière, Amadou Ba a tranché la pomme en trois, après les querelles internes entre ténors de l’Apr : Moustapha Cissé Lo, Yakham Mbaye et Farba Ngom, affirmant assumer ses amitiés avec ce trident.

OUSMANE LAYE DIOP