Il y a très peu de femmes dans les instances de prises de décision. Les politiques publiques mettent en place une forme de discrimination positive, afin qu’il y ait plus de femmes dans ces lieux. C’est le cas également dans le milieu associatif comme celui des clubs services qui comptent sur les femmes afin de pouvoir étendre leur champ d’action.

Méconnu du grand public sénégalais, le concept des clubs services renvoie aux formes de solidarité tirées des substrats culturels, aujourd’hui négligés. La définition qu’en donne Wikipédia est tout simple : c’est ‘’un type d’organisation dont les membres partagent les mêmes valeurs. Ils se rencontrent régulièrement et mènent des actions caritatives et éducatives, soit par eux-mêmes, soit en finançant d’autres associations, tout en développant une sociabilité fondée sur des critères sociologiques implicites’’. C’est le cas du Lions Club qui a organisé le séminaire de région Lions et symposium Leo de la région 11 (Sénégal, Guinée-Bissau, Mauritanie, Gambie, Cap-Vert).

Le Sénégal, avec en plus une pincée de discipline, selon une des invitées au séminaire, a besoin de cette solidarité. Dans ce cadre d’ailleurs, l’ancienne ministre Ndioro Ndiaye a appelé les Sénégalais à se reprendre, dans la mesure où, de plus en plus, beaucoup d’entre eux s’illustrent par une absence de discipline caractérisée. Elle en veut pour preuve les bousculades comme celles notées lors de l’arrivée de la dépouille de l’ancien international de football Pape Bouba Diop à Rufisque.

Il n’empêche, les clubs services restent optimistes et convaincus que les choses peuvent changer. Ainsi, ils souhaitent une meilleure implication des femmes. Pour Ndioro Ndiaye, ce leadership féminin doit s’affirmer sans pour autant entrer en conflit avec la gent masculine. Un des reproches souvent fait aux femmes est qu’elles veulent prendre la place des hommes. Que Nenni, selon l’ancienne directrice générale de l’OIM !

La présidente de la région 11 du Lions Club, Coumba Jeanne Diop, est du même avis. Elle a fait un plaidoyer pour une plus grande implication des femmes au sein du Lions Club. Elle considère que ''seules, on va plus vite. Ensemble (hommes et femmes), on va plus loin’’.

Elle reste toutefois lucide : les sacrifices et l’engagement que demande un club service comme le Lions Club est difficilement compatible avec la vie sociale sénégalaise. Elle pense qu’il faut attendre d’avoir un certain âge pour s’engager dans les clubs services. De là à dire que ces clubs services sont faits pour les hommes… Coumba Jeanne se veut nuancée. Mais la réalité confirme ce qu’elle n’ose pas dire.

Mais le Lions Club est déterminé à prendre le problème à bras-le-corps. Le gouverneur du district 403 A1, Abou Tall, veut voir le nombre de femmes à la hausse. Celui qui a choisi pour devise ''Altruisme, bonté, servir et agir’’ qui donne #Absa, tient à ce que, sous son magistère, le chiffre passe de 32,8 à 35 %. Pour y arriver, il faut que les femmes aient confiance en elles. Elles ont une place à prendre dans les différents clubs services, selon Fatou Mboup qui a été sénatrice de la Jeune chambre internationale, fondatrice d’un Lions Club avant de s’occuper aujourd’hui des organisations associatives de femmes au sein de son quartier.

Sur un autre registre, certains Sénégalais voient ces clubs comme l’antichambre de la franc-maçonnerie. Il n’en est rien, rassure Coumba Jeanne Diop. La présidente de la région 11 du Lions Club invite les Sénégalais à adhérer à leur organisation. L’objectif reste de servir l’être humain, être au service des populations démunies, du peuple à travers des actions concrètes comme le dispensaire ophtalmologique Lions Club Dakar Baobab des Parcelles-Assainies, le centre d’apprentissage de couture de Pikine, le centre pour handicapés moteurs, le centre de coronarographie de l’hôpital de Fann d’une valeur de 400 000 000 F CFA, entre autres.

Ce que confirme Fatou Mboup, ancienne membre du Lions Club, qui soutient que certaines affirmations sont des allégations sans fondement. Les clubs services ont la vocation de servir, et une fois qu’on y a pris goût, c’est difficile de se détourner de l’humain.

Pour rappel, le Lions Club a été créé aux Usa par Melvin Jones, en 1917. Lions est un acronyme qui signifie Liberty, Intelligence, Our Nations Safety (liberté et compréhension sont la sauvegarde de nos nations) et la devise ‘’We Serve’’ (nous servons). C’est en 1987 que les femmes ont commencé à être acceptées au sein des Lions Clubs.