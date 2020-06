L’Alliance des forces de progrès (AFP) salue les mesures d’assouplissement de l’état d’urgence. D’après ce parti de la mouvance présidentielle, pour la première fois, l’Etat, qui a ‘’usé de ses pouvoirs régaliens pour protéger le pays et ses populations, s’est heurté à une certaine incompréhension, qui a conduit à des manifestations qui charrient un paradoxe inédit’’.

A cet égard, il convient de saluer, selon les leaders de l’AFP, les mesures annoncées hier par le gouvernement, mesures tendant à permettre aux secteurs des transports et de la restauration à renouer avec leurs activités. ‘’Le moment est donc venu de convoquer le génie sénégalais, pour permettre à certains secteurs de pouvoir continuer à fonctionner, sans préjudice de la gestion des aspects sanitaires et sécuritaires, en préservant l’autorité de l’Etat.

L’Alliance des forces de progrès appelle à ce nécessaire compromis autour du chef de l’Etat, le président Macky Sall, en invitant tous les responsables à être conscients de l’obligation de résultats dans les missions, notamment dans un contexte aussi sensible’’, lit-on dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’. L’AFP invite au renforcement du consensus national.

Car, Moustapha Niasse et ses camarades estiment que chaque brèche est un ‘’luxe’’ dont le pays doit ‘’impérativement’’ se passer, pour préserver et consolider sa stabilité, sa sécurité et garantir la réalisation de son projet de développement. A cet égard, ils pensent que les leaders d’opinion, les associations et tous les relais à la base, dans les villages et dans les quartiers, doivent ‘’jouer leur partition salutaire’’.