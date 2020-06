L’Alliance des forces de progrès (AFP) célèbre aujourd’hui la déclaration de son leader Moustapha Niass, faite en 1999, marquant la naissance de leur parti. Ce n’est pas seulement une date repère pour l’AFP qui a 21 ans d’existence. ‘’Déclinée sur le mode de la dénonciation et de l’axe programmatique, elle a servi de viatique sur la trajectoire parsemée d’épreuves analysées, affrontées et surmontées.

Avec une densité solennelle, Moustapha Niasse a campé les principes et les idéaux qui sous-tendent la République, en évoquant le sort de plusieurs segments importants de la population, qu’il s’agisse des jeunes, des femmes, des travailleurs ou du paysannat’’, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

L’AFP estime qu’à ce jour, ‘’la permanence’’ de la Déclaration du 16 juin s’infiltre dans toutes ses prises de position et de son leader, chaque fois que le pays est en situation. C’est précisément, dit-il, cette ‘’lucidité’’ et cette ‘’autonomie’’ de décision concertée qui l’inspirent dans sa compréhension de la lutte collective contre la Covid-19 et ses conséquences multiformes.

Ainsi, il précise qu’il entend contribuer ‘’puissamment’’ au succès dans cette lutte dans l’unité et dans la paix. Par ailleurs, Aujourd’hui président de l’Assemblée nationale, la deuxième institution du pays, secrétaire général de l’AFP, Moustapha Niasse et le parti ‘’assument totalement leur engagement’’ au sein de la grande majorité présidentielle, ‘’tout en gardant leur identité en tant que composante moulée’’ dans des péripéties d’une histoire récente, palpitante et exaltante.